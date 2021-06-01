موقف مؤثر تسبب في تغيير حياة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم: البيت والمدرسة بيكملوا بعض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لقاء تلفزيوني نادر للدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، في برنامج «هي وبس»، مع الإعلامية رضوى الشربيني، الذي يذاع على قناة cbc سفرة، تحدثت عن الكثير من لمحات في حياتها الشخصية والمهنية، وسردت من خلالها عددا من المواقف التي تتحدث عن مدى نجاحاتها كامرأة لتصل لذلك المنصب.

وذكرت الدكتورة نبيلة مكرم، خلال حديثها واستضافتها في البرنامج، إحدى المواقف المؤثرة بشكل كبير، الذي غير حياتها رأسًا على عقب، كالتالي:

موقف غير حياة وزيرة الدولة لشؤون الهجرة

وقالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»، مع الإعلامية رضوى الشربيني، أنها مرت بأحد المواقف التي أثبتت لها صحة الحديث حول أن التربية في المنزل والمدرسة كلا منهما يكمل الآخر، مشيرة إلى أنها كانت في رحلة مدرسية في الصف الثالث الإعدادي لمحافظة بورسعيد، واستغلت تلك الفرصة وأخذت أمول من والدتها لشراء بعض المنتجات المستورة من الخارج من السوق التجاري، وذهبت لشراء قطعة ملابس، موضحة أنها كانت مترددة، وعندما أخذت رأي مديرة المدرسة شجعتها على شراءها دون تردد.

وأضافت الدكتورة نبيلة مكرم، أنه بعد عودتها أرادت ارتداءه وهي ذاهبه إلى المدرسة، نادت مديرة المدرسة عليها في طابور المدرسة، لتسألها عن لون اليونيفورم الخاص بالمدرسة، لتجيبها أن لونه أزرق، لتسألها مرة أخرى عن لون الرداء الذي ترتديه، لتجيبها بأنه لونه بيج، لتطلب منها المديرة أن تخلعه، ما جعلها تشعر بالضيق والإحراج.

وأوضحت الوزيرة، أنها توجهت على الفور لوالدتها لتخبرها بما حدث، وذهبت معها على الفور للمدرسة للتحدث مع المديرة حول ذلك الموقف، وخلال الحديث معها أخبرتها المديرة أنها لابد أن تختار بين الرداء أو تربية ابنتها، فعادت إليها والدتها لتخبرها أنها أخطأت وأن المديرة على حق، لافته إلى أنها لن ترى ذلك الرداء حتى هذا اليوم، ما انعكس عليها في رغبتها في الالتزام بعد ذلك.