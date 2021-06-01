8 نصائح يجب على الآباء اتباعها عند التقديم لأبناءهم لأول مرة في رياض الأطفال

القاهرة - سمر حسين - ماما

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر تريند تقديم رياض الأطفال محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع بداية موعد التقديم لرياض الأطفال لعام 2021، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الفني، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ببدءه في جميع مديريات التعليم على مستوى مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو.

ومع اقتراب موعد التقديم لرياض الأطفال لأول مرة، يحرص الكثير من الأمهات على البحث عن عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند تقديم رياض الأطفال، لإعداد الطفل نفسيا لذلك، ونرصد من خلال هذا التقرير عدد من النصائح التي يجب على الإمهات اتباعها عند تقديم رياض الأطفال، وفق أخصائية الصحة النفسية للأطفال بسمة فاروق، كالتالي:

نصائح يجب اتباعها عند تقديم رياض الأطفال

قالت أخصائية الصحة النفسية للأطفال بسمة فاروق، خلال حديثها لـ«هن»، إنه يجب على الام أن تتبع عدد من النصائح عند تقديم رياض الاطفال، التي تتمثل في:

1- يجب أن تحرص الأم على الإكثار من الحديث الإيجابي عن المدرسة أمام الطفل لتهيأته نفسيا لذلك، وحثه على تنمية رغبته في الالتحاق بها.

2- عند التحضير والتجهيز للأدوات المدرسية مع الطفل، يجب إضافة حالة من البهجة لذلك، والذهاب معه لشراء الحقيبة والأدوات التي يختارها هو.

3- يجب أن تحرص الأم على التحدث مع طفلها كثيرا حتى يحكي لها مخاوفه التي يشعر بها عند الذهاب للمدرسة، والعمل على تهدأته وطمأنته.

4- يجب أن يستشعر الطفل أيضا أن والدته تريد أن تقضي هذا الوقت معه، وأنه لولا مستقبله لما كانت تركته وحده.

5- إذا كان الطفل متعلقا بوالدته أشد التعلق، الذي يجعله خائفا من ترك والدته لها، من الممكن أن ترافقه طوال اليوم، وتبدأ في التدريج بالانسحاب من مرافقته حتى تمام التعود.

6- بعد الانتهاء من اليوم الدراسي للطفل، يجب أن تستقبله والدته بحفاوة كبيرة، وبعد أخذه قسطا من الراحة، يجب أن تحرص والدته على الحديث معه حول ما حدث في يومه.

7- يجب أن تحرص الأم على أن يكون الطفل قادر على الاعتماد على نفسه، وارتداء ثوبه وبنفسه يوميا.

8- الحرص على منح الثقة للأطفال، وتذكيرهم دائما على أنهم قادرين على فعل جميع الأشياء.