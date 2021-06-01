يسرا ترتدي نفس حقيبة ياسمين صبري.. «السعر مفاجأة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ظهرت الفنانة يسرا مؤخرا في لوك كاجوال، مرتدية حقيبة يد لونها بيج فاتح، ومكتوب عليها اسمها باللغة الإنجليزية Siva، وتميزت الحقيبة بلمسة من اللون الفوشيا، وإطار فيه، واسم يسرا الحقيقي؛ فهي مسيت سيفين، وسيفا هو اسم الدلع.

وسارت يسرا على خطى ياسمين صبري، التي ظهرت قبلها مباشرة مرتدية نفس الحقيبة، من نفس الماركة، ودونت عليها كذلك حروف اسمها الأولى Y.S، في إشارة منها لياسمين صبري.

حقيبة يد يسرا وياسمبن صبري

تصميم الحقيبة من الأساس مستوحى من تصميم حقائب Birkin، لعلامة الموضة الشهيرة Hermes، وبالفعل تلك الحقيبة مشهورة في عالم الموضة ومطلوبة بشدة.

إلا أن تلك الحقيبة ليست من بيت الأزياء Hermes، وإنما من العلامة التجاري اللبنانية CeeramarQ، وتباع منتجاتها عبر مواقع البيع على الإنترنت، وتصل إلى كل الوطن العربي، ومن بيت المواقع التي تباع عليها الحقيبة DEbi.

وتتميز الحقيبة بأنها كاجوال وعصرية، تليق للملابس النهارية، ومناسبة كذلك للبحر، والسفر في الصيف.

سعر حقيبة يد يسرا وياسمين صبري

المفاجأة كانت سعر الحقيبة من البرانج اللبناني، ففي الوقت الذي ظن الجميع أنها شنطة صنعت خصيصا بحروف النجمات فهي يجب أن تكون باهظة الثمن، تبيعها مواقع البيع عبر الإنترنت بأسعار متوسطة؛ إذ يبلغ سعرها حوالي 4 آلاف جنيها مصريا، وهو زهيد بالنسبة للفنانين.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن الطلبات الخاصة للأزياء والحقائب والإكسسوارات مثل كتابة الاسم عليها تتطلب دفع مبالغ إضافية بالطبع.

إكسسوارات ياسمين صبري

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري تحب مشاركة جمهورها ومتابعيها دوما بصور ولقطات من حياتها اليومية، وترتدي خلالها إكسسوارات وحقائب، وأحذبة باهظة الثمن، ولعل أشهر تلك الحقائب هي ستايل Birkin ماركة hermes، التي ظهرت بها في طائرة خلال سفرها، وتبين أن سعرها يتخطى 300 ألف جنيه مصري.