الامارات | الأردن يعيد فتح دور السينما وأماكن الترفيه.. الدخول لمتلقي اللقاح فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعيد فتح دور السينما وأماكن الترفيه.. الدخول لمتلقي اللقاح فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح دور السينما ومدن الترفيه والنوادي الرياضية والحمامات والمسابح والمراكز الثقافية والتعليمية، لكنها اشترطت على تلقي اللقاح من أجل دخولها.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمراً «يلزِم جميع المنشآت التي فتحت بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (يطلق عليه اسم) سند».

وأعادت السلطات فتح قطاعات وأنشطة اقتصادية كانت مغلقة جراء تداعيات فرضتها جائحة فيروس كورونا، ضمن خطة حكومية لفتح قطاعات وأنشطة وصولا إلى «صيف آمن».

وأبقت السلطات لزوم وضع الكمامة في الأماكن المغلقة. وتشمل المنشآت التي فتحت أبوابها دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز اللياقة البدنية والاندية الرياضية والمسابح والحمامات والمراكز التعليمية والثقافية والتقنية ومراكز التدريب المهني.

واشترطت الحكومة مرور 21 يوماً على تلقي العاملين في هذه المنشأت اللقاح المضاد لكورونا وألا تزيد الطاقة الاستيعابية على 50 بالمئة ضمن بروتوكول صحي.

كما قررت «السماح لمن مضى أكثر من 21 يوماً على تلقّيهم الجرعة الأولى من المطعوم التنقّل والتجوال خلال ساعات الحظر بدءاً من منتصف يونيو الجاري».

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