يجب أن تعرفها.. 4 أعراض للإصابة بـ كورونا بعد التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشفت دراسة جديدة أجريت في كلية كينجز لندن البحثية، أن تلقي لقاح كورونا لا يعني عدم الإصابة بالفيروس من جديد، وأن البعض قد يستمرون في الإصابة به بعد تلقي اللقاح، وفقًا لما ذكره موقع timesofindia.

-هل يمكن أن تصاب بعدوى COVID-19 بعد التطعيم؟

نظرت الدراسة في البيانات التي تم جمعها من تطبيق الأعراض ZOE Coved من بين 1.1 مليون مستخدم للتطبيق، ممن تناولوا جرعتهم الأولى بالفعل، أبلغ 0.2٪ عن حالات إيجابية لـ COVID-19 ومع ذلك، من بين أولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، كانت نتيجة 0.03 في المائة إيجابية.

ووجدت الدراسة أيضًا أن ما يقرب من 70 في المائة و 55 في المائة من المشاركين كانوا أقل عرضة للإصابة بالحمى والتعب مقارنة بأولئك الذين لم يتم تطعيمهم، على التوالي.

وفقًا للبحث، هناك أربعة أعراض لـ COVID يجب أن يكون الناس على دراية بها بعد التطعيم، والتي يمكن أن تختلف عن أعراض COVID الأكثر شيوعًا المدرجة من قبل المنظمات الصحية.

-أعراض كورونا الجديدة التي قد تظهر بعد الحصول على التطعيم

في الدراسة، تم تحديد ضيق التنفس كأعراض لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، إنها الحالة التي يجد فيها المرضى صعوبة في التقاط أنفاسهم وإدخال الهواء بالكامل إلى رئتيهم.

وتم العثور أيضًا على وجع الأذن، وتورم الغدد والعطس باعتبارها بعض أعراض كورونا الجديدة والشائعة لدى الأفراد الذين تم تطعيمهم، وفيما يتعلق بالعطس، وجد العلماء أنه أكثر شيوعًا بنسبة 24 في المائة لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، والذين تلقوا لقاح اللقاح.

-من الأكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا بعد التطعيم؟

ووفقًا للدراسة، فإن النساء وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأشخاص الذين يعانون من حالات سابقة من الربو وعدوى الرئة الأخرى هم أكثر عرضة للإصابة بعد التطعيم، كذلك من يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بعد الحصول على لقاحاتهم.

- ما مدى أهمية الحصول على لقاح كورونا الخاص بك؟

تعد لقاحات كورونا هي الوسيلة الوحيدة للوقاية من الفيروس، بصرف النظر عما إذا كنت شابًا وبصحة جيدة أو تندرج تحت فئة الأكثر ضعفاً، فإن الموجة الثانية من فيروس كورونا أثرت على كل شخص تعامل معها تقريبًا، لذلك، من الأهمية بمكان أن تحصل على لقاح، متى وجدت فتحة أو تمسك بها.