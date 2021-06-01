السر وراء ظهور متغيرات كورونا الجديدة.. ما الذي يجعلها مثيرة للقلق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عانى العالم من سلالات خبيثة من فيروس كورونا التي تعيث فسادا في جميع أنحاء البلاد، بدء من السلالة التي قيل إنها ظهرت في كِنت بالمملكة المتحدة، إلى الفيروس المتحول المزدوج الفتاك الذي تم تتبعه في الهند (والذي ينتشر الآن في جميع أنحاء العالم)، فإن السلالات المتحولة مسؤولة عن التسبب في الكثير من عدد الإصابات ومن ثمّ الوفيات، وفقًا لما ذكره موقع timesofindia.

يمكن أن يكون هناك العديد من المتغيرات التي قد تنشر الخوف، ففي مؤتمر افتراضي عقد مؤخرًا، نُقل عن ميليسا مور، كبيرة المسؤولين العلميين في شركة موديرنا، قولها: "مع انتشار الفيروس، يتحور بسرعة".

وقال غيوم ستيوارت جونز، العالم في شركة Moderna Therapeutics Inc. ، إنه يجب وضع خطط فعالة لمكافحة "السلالات الجديدة القادمة، والتي تظهر باستمرار في الوقت الفعلي".

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يُبنى فيه لقاح الحمض النووي من شركات مثل موديرنا وفايزر، مما يوفر أكبر احتمالات الحماية، ومع ذلك، فقد نوقش منذ فترة طويلة أن اللقاحات الحالية المعروضة قد توفر فقط حماية يمكن الوقاية منها "إلى حد ما"، وقد تكون هناك حاجة إلى جرعات معززة لحماية الأفراد بشكل كامل من مخاطر العدوى.

كيف تظهر متغيرات اللقاح؟

وفقًا للبحث العلمي، تظهر أنواع مختلفة من الفيروس كلما حدث تغيير في الطفرة أو الشفرة الجينية لسلالة الفيروس، فتميل الفيروسات والعديد من مسببات الأمراض الأخرى، بطبيعتها، إلى التحور والتغير، ومع ذلك، كما هو الحال مع الفيروس، يمكن أن تكون بعض المتغيرات مميزة وراثيًا، وتسبب الكثير من الشدة، تميل فيروسات الحمض النووي الريبي مثل SARS-COV-2 أيضًا إلى التحور أكثر من الفيروسات الأخرى.

على سبيل المثال، كان المتغيران سلالة جنوب أفريقيا والبريطاني، اللذان تم تتبعهما في سبتمبر 2020 في المملكة المتحدة، أحد المتغيرات الأولى لفيروس كورونا، ويُقال إنه الشكل الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا في العديد من البلدان، بما في ذلك الهند.

كل طفرة أو اختلاف يحمل تغيرات جينية محددة قد تجعله أكثر معدية أو شدة، على سبيل المثال، تم تتبع المتغير البريطاني للانتشار بشكل أسهل بينما تم العثور على متغير متحور مزدوج أكثر شدة، مما تسبب في تورط ما قبل الرئة في العديد من الحالات، كما يمكن لبعض المتغيرات أيضًا مهاجمة الجسم بطريقة تسبب أعراضًا مختلفة تمامًا.

السبب الرئيسي وراء ما يجعل اكتشاف متغير معين أكثر أهمية هو قدرته على شن هجوم لاذع على الجسم أو الانتشار بشكل أسرع، فيقال إن الفيروسات الخبيثة تميل إلى أن تكون "أكثر ذكاءً" ويمكن أن تتفوق بسهولة على بعض الأجسام المضادة الطبيعية، مما يسمح لها بسهولة الوصول إلى إحداث ضرر وبالتالي شدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليست كل أنواع الفيروسات خطرة أو ضارة، فقط تلك التي تم تتبعها وراثيا، أو وجدت أنها متغيرات مثيرة للقلق (المركبات العضوية المتطايرة) يقال إنها أكثر حدة في طبيعتها.

ما الذي يجعل المتغيرات مثيرة للقلق؟

أثار المعدل المتزايد للمتغيرات التي تغذي انتشار الوباء مخاوف من أن اللقاحات المتوفرة قد لا تكون فعالة بشكل كبير، يمكن أن يكون السبب الرئيسي لذلك هو قدرتها على تجاوز الأجسام المضادة بسهولة، مما قد يجعل اللقاحات غير فعالة إلى حد ما.

وقد تكون متغيرات الفيروس التاجي أكثر ذكاءً وشدة، لكن اللقاحات التي لدينا قد لا تكون فعالة تمامًا، كما أظهرت الدراسات المخبرية، فإن الاستجابة المناعية للقاحات تحتوي على عدة مكونات، وقد لا يؤدي التخفيض إلى إضعاف استجابة اللقاح تمامًا.

إلى أي مدى يجب أن نكون قلقين؟

حتى إذا كانت هناك مخاطر من المتغيرات والطفرات المستقبلية في طريقنا، فإن التطعيم واتباع السلوك المناسب لـ COVID هي بعض من أفضل الطرق للحد من أي مخاطر إشكالية، لذلك، يجب على جميع الأفراد الحصول على لقاح COVID-19 في أقرب وقت ممكن.

أظهرت دراسات الحالة أيضًا أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل لديهم عتبة أقل للمعاناة من المضاعفات الشديدة وخطر الوفاة، وفي بعض الحالات، قد يتعافون في وقت مبكر، يمكن أيضًا تقديم الطلقات الداعمة، على سبيل المثال، للتعامل مع المتغيرات المستقبلية للمخاوف.

يعتقد العلماء أيضًا أن إحدى أفضل الطرق لاختبار الفعالية الحقيقية للقاح هي اختبارها في ظروف العالم الحقيقي واستنتاج الملاحظات، على سبيل المثال، عندما تم تداول المتغير البريطاني، في الولايات المتحدة في أوائل عام 2021، لوحظ أن لقاحات mRNA المعروضة كانت قادرة على توفير بعض الحماية وتقليل خطر إصابة الأشخاص بمرض شديد أو الوفاة من COVID-19

وشوهدت نتائج مماثلة مع لقاح جرعة واحدة من جونسون وجونسون، والذي كان فعالًا بنسبة 85 ٪ في الحد من نتائج المرض الوخيمة ضد المتغيرات السائدة في جنوب إفريقيا.

هناك أيضًا خبراء يقترحون أن التطعيم في أقرب وقت سيسمح للعالم بتقليل انتشار المتغيرات المستقبلية وتخفيف المخاطر، لذلك، من الضروري إعطاء الأولوية للتطعيم ضد فيروس كوفيد -19، فعندما تتحقق مناعة القطيع على مستوى المجتمع، قد يكون للمتغيرات فرص أقل من المعتاد في الانتشار.