آخرها إنفلونزا الطيور H10 N3.. فيروسات وفطريات أعادها كورونا للانتشار مرة أخرى

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار أكثر من عام ونصف، عاشت الكثير من الدول في حالة من الخوف والذعر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى فقدان الكثير من المصابين حول دول العالم، وعانى العالم بأكمله من توابع انتشار تلك الجائحة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، ظهرت الكثير من الفيروسات والفطريات التي عادت لتصيب أعداد كبيرة مرة أخرى، نتيجة لضعف المناعة التي سببتها الإصابة بفيروس كورونا، وكان من أبرزها الفطر الأسود.

ونرصد من خلال هذا التقرير الفيروسات والفطريات التي أعادتها كورونا للظهور بكثرة مره أخرى نتيجة لضعف المناعة الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كالتالي:

فطريات وفيروسات أعادتها كورونا للانتشار مرة أخرى

الفطر الأسود

على مدار الأيام القليلة الماضية، سجلت مصر عددا من حالات الإصابة بالفطر الأسود، بعد أن انتشرت حالات الإصابة به في دولة الهند، وتتمثل أعراض الفطر الأسود في الحمى والسعال وضيق في التنفس والإسهال وتورم في جانب الوجه وصداع واحتقان، والمسؤول عن حدوث هذا المرض هو بعض أنواع الفطريات التي تنتمي لعائلة العفنيات، التي تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية، ويعد الأكثر إصابة به هم مرضى ضعف المناعة.

الفطر الأصفر

وعقب انتشار الفطر الأسود في الهند على نطاق واسع، سجلت الهند حالات إصابة بالفطر الاصفر، كما سجلت حالة وفاة به، وهو نوعا من أنواع الفطريات التي ظهرت مؤخرا التي تصيب الجسم أولا، ثم تظهر أعراضه خارج الجسم ليظهر في هيئة خراج مليء بالصديد، وفي كثير من الحالات يؤدي إلى فشل في بعض أجهزة الجسد، ويتعرف على الفطر الأصفر من خلال إجراء تحليل باثولوجي للصديد ليعرف من خلاله نوعية المرض الذي تسبب في الخراج.

الفطر الأبيض

وازدادت حالات الإصابة بالفطريات المختلفة، التي كان من أهمها الفطر الأبيض؛ إذ سجلت الهند خلال الأيام القليلة الماضية عددا من حالات الإصابة بالفطر الابيض، وهو فطر يصيب الأشخاص الذين يحصلون على مضادات حيوية وكورتيزون بإسراف، وأصيب به الكثيرين نتيجة لضعف المناعة التي سببتها الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن أعراضه ظهور بقع بيضاء على اللسان وفي المناطق التناسلية مثل فتحة الشرج، إضافة إلى الجلد.

داء الرشاشيات

وظهرت أيضا عددا من حلالات الإصابة بمرض الرشاشيات، وهو فطر يصيب الرئة، ويتعرض للإصابة به الاشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، خصوصا المرضى والمتعافين من فيروس كورونا، وعلى الرغم من أن من إصابة عدد من المتعافين به، إلا أن الأطباء أوضحوا أنه ليس مميت مثل الفطر الأسود، لكنه يظهر على مرضى فيروس كورونا أو المتعافيين منه الذين يعانون من ضعف المناعة.

ويصيب داء الرشاشيات الإنسان عندما يستنشق جراثيم الرشاشيات التي يتعرض لها على مدار اليوم، ويصاب به المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، ومن الصعب أن يصاب الإنسان العادي أو الذي يتمتع بصحة.

انفلونزا الطيور H10 N3

وكان آخر ما ظهر من فيروسات جديدة في الصين هو فيروس انفلونزا الطيور H10 N3؛ إذ سجلت دولة الصين أول حالة إصابة بشرية به، التي تعد الأولى في العالم، وجاءت الحالة لرجل يبلغ من العمر 41 عاما، وذكرت اللجنة الصحية في الصين أن الفيروس انتقل له من الدواجن.