بعد ظهورها بفستان مكشوف.. متابعة لابنة رانيا فريد شوقي: البسي بنطلون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفتت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، الأنظار إليها، عقب نشرها عددا من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة جريئة، خلال حضورها إحدى حفلات الزفاف.

تفاصيل الإطلالة

وشاركت «ملك» متابعيها عددا من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ظهرت خلالها بفستان فضي لامع، ذو فتحة كبيرة من منطقة الصدر، وقصير فوق الركبة كشف عن ساقيها، مع وضع الماكياج اللافت.

تفاعل المتابعون مع الصور

وسرعان ما لاقت الصور، تفاعل الآلاف من المتابعين؛ إذ جاء من بين التعليقات، فتاة وجهت انتقادا لابنة الفنانة، قائلة لها بالإنجليزية، «اكتسبي بعض الوزن، وضعي ساقيك في ارتداء بنطال، ولا ترتدي الفساتين.. كما تبدين أكثر جمالا بدون هذا المكياج»، لكن الأخيرة تجاهلت الرد أو التعليق.

معلومات عن ابن رانيا فريد شوقي

- ملك عوض، ابنه عاطف عوض، مصمم الرقصات، وهو نجل الفنان الراحل محمد عوض.

- تعمل ملك في عالم عرض الأزياء كموديل لإحدى المجلات.

- تحظى بشهرة واسعة خاصة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»؛ إذ يتابعها أكثر من 57 ألف متابع.

- ظهرت ملك مع والدتها رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ أيام بأحد الفنادق الكبرى في مصر.

- تجمعها صلة قرابة قوية مع الفنانة جميلة عوض؛ إذ أنهم أبناء عمومة.

- تتميز بإطلالتها الجريئة خلال الصور.

كانت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، أثارت الجدل قبل أشهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال رقصها بأزياء جريئة على تطبيق «تيك توك».

وظهرت «ملك» بأزياء جريئة ومكشوفة؛ إذ ارتدت وقتها «توب أستومك» ضيق، يحمل لوني الأبيض والأسود، مع بنطلون أسود فضفاض خلال رقصها على نغمات أغنية «ماني مان»، وفي مقطع آخر ظهرت بـ«توب» أسود شفاف مع بنطلون قاتم اللون في أثناء تمايلها على أغنية «برنسس كيرلز».

وحصدت مقاطع الفيديو وقتها، مئات الآلاف من المشاهدات، وشهدت انتشارا واسعا على منصَّة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وتمثلت أبرز التعليقات بين انتقاد الزي الجريء: «اللبس جريء وأوفر جدا بجد»، و«زي القمر وشبه مامتك»، والإعجاب والتعبير عن الشبه بينها وملامح والدتها:«والدتك مش بتعمل مشاهد جريئة ولا بتلبس مكشوف.. إزاي أنتي تظهري كده»، و«جميلة ومنطلقة وروحك حلوة».