يعاني من انكماش في المخ.. كل ما تريد معرفته عن مرض ابن إيناس عز الدين

القاهرة - سمر حسين - صحة

أزمات متلاحقة تعاني منها الفنانة إيناس عز الدين، فبعد شفائها مباشرة من فيروس كورونا المستجد تدهورت حالة ابنتها الصحية، وعانت والدتها من أعراض شديدة لفيروس كورونا المستجد، جعلتها تتعرض للإغماء 3 مرات، وواجهت صعوبة في التنفس وارتفاع كبير في درجة الحرارة، إلا أن مرض نجلها هو أشد ما يؤلمها في الوقت الحالي؛ إذ خضع مؤخرا لعملية في المخ ركب على إثرها صمام.

ولكن لسوء الحظ هذا الصمام الذي وضعه منذ شهرين، أدى لحدوث انكماش في المخ، بفعل تدفق سائل ناتج عن الصمام الذي ركب في المخ خلال الجراحة السابقة، وخضع أمس لعملية دقيقة وخطيرة في المخ، وطالبت إيناس عز الدين بالدعاء له، وشاركها عدد من الفنانين، فما هو مرض نجلها بالتحديد.

ما هو مرض نجل إيناس عز الدين

ما هو انكماش المخ

انكماش المخ هو حالة مرضية أولية من ضمور الدماغ، أو الضمور الدماغي، وهي حالة يتقلص فيها حجم الدماغ أو مناطق من الدماغ حرفياً. وتتراوح شدتها، ومدى تأثيرها على المريض.

ولكن درجة خفيفة من ضمور الدماغ ليست دائمًا مصدر قلق، وفي المقابل يمكن أن يرتبط ضمور الدماغ الكبير بأمراض عصبية كبرى، مثل السكتة الدماغية الكبيرة أو الخرف التدريجي، وبناءً على ما يعرفه الخبراء عن ضمور الدماغ، قد تكون هناك بعض الطرق لمنعه أو إبطائه، بحسب موقعي «very well health، وhealthline-».

وضمور المخ هو فقدان خلايا المخ تسمى الخلايا العصبية، يؤدي الضمور أيضًا إلى تدمير الروابط التي تساعد الخلايا على التواصل، وعادة ما يحدث ضمور المخ ببطء مع التقدم في العمر، وإنما يحدث ضمور الدماغ المرتبط بمرض أو إصابة بسرعة أكبر ويكون أكثر ضررًا، وهو ما حدث مع نجل إيناس عز الدين.

أنواع ضمور المخ

الضمور البؤري: يؤثر الضمور البؤري على الخلايا في مناطق معينة من الدماغ، ويؤدي إلى فقدان الوظيفة في تلك المناطق المحددة.

الضمور المعمم: يؤثر الضمور المعمم على الخلايا في جميع أنحاء الدماغ.

أسباب ضمور المخ

يمكن للإصابات والأمراض والالتهابات أن تدمر خلايا الدماغ وتسبب الضمور.

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، وبدون إمداد الدم الغني بالأكسجين، تموت الخلايا العصبية في المنطقة، وتسبب ضمور.

إصابات الدماغ الرضية هي تلف في الدماغ قد يكون ناتجًا عن السقوط أو حادث سيارة أو إصابة أخرى بالرأس، وبالتالي ضمور المخ.

علاج ضمور المخ

تعالج كل حالة تسبب ضمور الدماغ بشكل مختلف؛ إذ تعالج السكتة الدماغية بأدوية مثل منشط البلازمينوجين النسيجي «TPA»، الذي يذيب الجلطة لاستعادة تدفق الدم إلى الدماغ.

يمكن للجراحة أيضًا إزالة جلطة دموية أو إصلاح الأوعية الدموية التالفة.

ومن الممكنن أن تساعد الأدوية المضادة لتخثر الدم وخفض ضغط الدم في منع حدوث سكتة دماغية أخرى.

يمكن أيضًا علاج إصابات الدماغ الرضحية عن طريق الجراحة التي تمنع حدوث تلف إضافي لخلايا الدماغ.

غالبًا ما يعالج التصلب المتعدد باستخدام الأدوية المعدلة للمرض، تساعد هذه الأدوية في منع هجمات الجهاز المناعي التي تتلف الخلايا العصبية.

تستطيع المنشطات وأدوية الأجسام المضادة الخاصة، أن تعالج التهاب الدماغ المناعي الذاتي.

لا يوجد علاج حقيقي أو علاج لتلف الدماغ الناجم عن مرض الزهايمر أو أشكال أخرى من الخرف أو الشلل الدماغي أو مرض هنتنغتون أو حثل المادة البيضاء، ومع ذلك، يمكن لبعض الأدوية أن تخفف أعراض هذه الحالات، لكنها لا تهاجم أسبابها.