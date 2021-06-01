صور جديدة لـ«رضيعة القمامة» بعد العثور عليها: صحتها بتتحسن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة صحية جيدة تتمتع بها الرضيعة المجهولة، التي عثر عليها من قبل شاب عشريني يدعى محمد سعيد، وسط أحد أكوام القمامة بمنطقة العرب في جسر السويس، في الساعات الأول من صباح أمس الأول الأحد، في تمام الساعة 4:45 دقيقة.

تحسن حالة الطفلة

وحسب ما كشفه الشاب العشريني من تطورات جديدة عن الرضيعة، خلال حديثه لـ«هن»، أوضح أنها تتمتع بحالة ورعاية جيدتين وذلك في كنف الأسرة التي تولت الاهتمام بها، حتى يحرر محضرا اليوم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم تجاهها، والبحث عن مصيرها المجهول.

وقال «سعيد»: «البنت كويسة جدا وحالتها بقت أحسن من الأول، وبتتلقى الرعاية الكاملة مع الأسرة اللي تكفلت بيها، وهنروح النهاردة نعمل محضر بالواقعة».

تفاصيل العثور على الرضيعة

وكشف الشاب العشريني، أمس الأول الأحد، تفاصيل عثوره على الرضيعة المجهولة، قائلا: «كنت خارج من شغلي الساعة 5 إلا ربع زي كل يوم، وكنت معدي على مكان بيجمعوا فيه الزبالة بس هو فاضي يعتبر زي الصحراء، وكان في ناس شغالة فيه، ولاقيت واحد منهم بيناديني وبيقولي إنه لقى طفلة ملفوفة في بطانية ومرمية وسط الزبالة، وهو خايف يشيلها أو يجي ناحيتها لتتأذي، وناداني عشان أساعده نشوفها ونفحصها».

إصابات في الرضيعة

إصابات متعددة في رأس الرضيعة، لاحظها الشاب العشريني عقب عثوره عليه، وهو ما زاد الأمر غموضا: «لاقينا في دماغها إصابات مختلفة كانت متعورة، وفي سرتها كان لسه مشبك الولادة بتاع الحبل السري موجود، مع إن شكلها يدي إن عندها شهر مثلا، وكانت لابسة فستان وملفوفة في بطانية ملونة، ومقدرتش أعرف أي معلومة عنها، ولا عارف هي مخطوفة من حد، ولا أهلها اللي رموها»، وسرعان ما اتجه «محمد» لتحرير محضرا بالعثور على الطفلة المجهولة.