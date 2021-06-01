كواليس من علاقة حسن مصطفى وميمي جمال: طلقها بسبب فستان سوارية «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنان الراحل حسن مصطفى، محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي، وأحتل مراكز التريند، بسبب تصريحات زوجته الفنانة ميمي جمال، خلال برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

تحدثت الفنانة ميمي جمال، عن علاقتها بزوجها الراحل حسن مصطفى، والتي بدأت بعيد ميلاده الـ33، تحديدا عام 1966، وأنجب منها التوأم «نجلاء ونورا».

الفنان حسن مصطفى، رحل عن عالمنا قبل 6 أعوام مضت، في عام 2015، إثر تعرضه لأزمة صحية.

حسن مصطفى عن ميمي جمال: عرفت تخطفني

كان الفنان الراحل تحدث عن كواليس علاقته بالفنانة وقصة زواجهما، في لقاء نادر له، قائلًا: «ميمي عرفت تخطفني وعرفت بنات كتير قبل الجواز، كنا سوا في فرقة مسرحية في التلفزيون، وكان أول تعامل بينا ومش نافرين من بعض بس مكانش بينا توافق أو تمازج، إلا أن الكلام جاب بعضه وكيوبيد ضرب السهم في جتتي وحصل الحب».

من جانبها، تحدثت الفنانة ميمي جمال، عن كواليس العلاقة وبدء تطورها، قائلة: «أنا متجوزتش غير حسن مصطفى، اتجوزنا سنة 1966، هي جوازة واحدة العمر كله، ورفضت إني أخلف في الأول، لحد ما لقيت أن جنبي راجل طيب وحنين، وربنا رزقني بتوأم زي القمر، واتفقنا أننا لازم ننجح الجوازة دي».

طلقني بسبب فستان وقالي محرمة عليا

لا تخلو العلاقات الأسرية من جوانب الخلافات التي يمكن أن تتسبب في الطلاق والانفصال، وروت الفنانة ميمي جمال، كواليس طلاقها من حسن مصطفى، قائلةً: «في إحدى المرات شافني بأحد العروض، وكنت لابسة فستان سوارية معجبوش، وأول ما دخلت البيت قالي أنا قولتلك وانتي مسمعتيش الكلام، وقام مطلقني بالكلام كدا، حاولت أصالحه قالي لأ انتي كدا محرمة عليا زي أمي وأختي».

وكشفت ميمي جمال أنه من حينها وقررت استخدام «شال» على أي فستان سواريه ترتديه على المسرح، مواصلة: «لابسة سواريه وحاطة شال، خلاص كنت اتعملت الدرس أطلق تاني ولا ايه».