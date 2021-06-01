البلوجر مروة حسن تتغزل في زوجها بصور من زفافهما.. ومتابعون: كفاية وحسي بالناس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت البلوجر والإنفلونسر مروة حسن، عن كواليس علاقتها بزوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «Yنستجرام»، من خلال عدد من اللقطات الفوتوغرافية التي جمعت بينهما، خاصة حفل زفافهما.

وقالت مروة حسن، خلال منشورها: «مهما كتبت مش هعرف أعبر عن ربع مشاعري واللي جوايا ليك مش عايزة حاجة من الدنيا غير إن ربنا يخليك ليا أنا ويوسف ويحفظك، بحبك حب يا مصطفي».

وتابعت البلوجر متغزلة في زوجها: «عمري ما تخيلت إن ممكن أحب حد كده، واتعلق بحد كده، بستني أي يوم تقولي أنا مش رايح بكره الشغل ببقي هعمل فرح من كتر ما أنا نفسي تفضل قاعد معايا علطول وأبقى شايفاك قدامي، نفسي أطلع شوية من اللي جوايا ليك بس ربنا هو اللي عارف، ربنا يحفظك ويخليك ليا أنا ويوسف يا أغلي ما أملك».

وشاركت مروة حسن، لقطات من كواليسها مع زوجها خلال مقطع فيديو مصور، قالت خلاله: «أنا أعيش 100 سنة وأنا مستحملة أتعبلك، وأعيشلك عمرين على عمري ده ميكفيش أوصفك، وهقولك أجمل أيامي إللي أنا عايشاها في حبك».

بين الانتقادات والإشادة: كفاية فشخرة وحسي بالناس البسيطة

لقيت الصور التي شاركتها البلوجر مروة حسن، عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها؛ إذ تلقت مئات من التعليقات، التي كان من أبرزها: «شكلكوا حلو أوي، حلوين أوي، ربنا يحميكوا لبعض، قمرات، كفاية فشخرة بقى، بطلوا، ما تعيشي وسط الناس شوية، حسي بالناس البسيطة».

وتفاعل زوج البلوجر مروة حسن، مع المنشور التي شاركته، قائلًا: «ربنا يخليكي ليا أنا ويوسف وربنا أعلم أنا بحبك قد ايه، ويقدرني إني أسعدك دايما».