اكتشاف نوعين من الفطر الأسود لدى مرضى كورونا.. إليكم ما نعرفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفطريات السوداء في الهند، يعيش الناس حالة أخرى من الذعر والفوضى، في حين أن كورونا كان بالفعل مصدر قلق كبيرا، إلا أن العدوى الفطرية المرتبطة به، أثارت شعوراً بالقلق.

في حين أن المرض يؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، فمن المهم أن نفهم ما هو فطر الغشاء المخاطي بالضبط وكيف يؤثر على الجسم، خاصة بعد اكتشاف نوعين من الفطر الأسود لدى مرضى كوفيد -19، وفقا لموقع timesofindia.

ما هو فطر الغشاء المخاطي؟

فطر الغشاء المخاطي أو عدوى الفطريات السوداء هي حالة طبية خطيرة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية، عادة ما تصيب العدوى تجاويف الجيوب الأنفية أو المخ أو الرئتين، وبالتالي يمكن أن تكون شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يعانون أو يتعافون من COVID-19، إنه شائع عند مرضى السكري أو أولئك الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة أو الستيرويدات أو يخضعون للعلاج الكيميائي الذي يضعف مناعة الجسم ويجعله غير قادر على محاربة الجراثيم والفيروسات.

سبب عدوى الفطريات السوداء لدى مرضى كوفيد -19:

الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا، أو أولئك الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة لمحاربة مسببات الأمراض البيئية القاتلة هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية، ومع ذلك، فإن مرضى كورونا الحرجين، الذين يعانون من مرض السكري أو الذين يخضعون لأدوية قوية مثبطة للمناعة، قد يصابون بعدوى فطرية، قد تؤدي مستويات السكر في الدم غير المنضبطة وضعف التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم إلى تشجيع الفطريات على الازدهار في الجسم.

بصرف النظر عن ذلك، قد تكون البيئات غير النظيفة والرطبة حيث يتم علاج المرضى بالأكسجين مصدرًا للعدوى الفطرية أيضًا، وفقًا للخبراء، قد يؤدي استخدام الأكسجين الصناعي ومياه الصنبور في أجهزة الترطيب والإفراط في استخدام المضادات الحيوية إلى احتمال الإصابة بالفطريات.

أنواع داء الفطر الأسود المصاحب لـ كورونا

يمكن أن يحدث داء الفطر الأسود بسبب عدة أنواع من الفطريات الموجودة في البيئة، أي في التربة والنباتات والمواد العضوية المتحللة.

اكتشاف نوعين من الفطر الأسود لدى مرضى كوفيد

هناك العديد من أنواع الفطريات التي تسبب داء الغشاء المخاطي، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بـ كورونا، هناك نوعان من داء الفطر الأسود لوحظ في المرضى – الأول يعرف باسم داء الفطريات الدماغي (ROCM)، والثاني داء الغشاء المخاطي الرئوي.

داء الفطريات الدماغي

وفقًا للأطباء، فإن عدوى فطر الغشاء المخاطي التي تصيب الأنف والعينين والدماغ وتؤدي إلى تشوه واضح معين في الوجه مرتبطة بداء الفطريات الدماغي (ROCM).

تبدأ العدوى من التجاويف الأنفية وتنتشر على طول ممر الجيوب لتصيب الحجاج وهو تجويف العظم الذي يحيط بالعين والدماغ.

من الأعراض الأولية انسداد الأنف وإفرازات أنفية غير معتادة وتورم الوجه والألم والخدر، بمرور الوقت، قد يحدث أيضًا صداع وألم في العين وتشوش الرؤية والعمى الجزئي.

داء الغشاء المخاطي الرئوي

يصيب داء الغشاء المخاطي الرئوي في المقام الأول الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، على عكس ROCM ، فإنه يؤثر على الرئتين والجهاز التنفسي، أولئك الذين يصابون بداء الغشاء المخاطي الرئوي تظهر عليهم أعراض مثل الحمى والسعال وضيق التنفس وألم الصدر، مع انتشار العدوى وإذا لم يتم علاجها جيدًا في الوقت المناسب، فقد يؤدي ذلك إلى تطور الانصباب الجنبي المعروف أيضًا باسم "الماء على الرئتين"، مما يشير إلى تراكم السوائل الزائدة في الغلاف الخارجي للرئتين.

التشخيص

بالنظر إلى أن المريض معرض لخطر الإصابة بالفطريات وتظهر عليه علامات العدوى، يجب نقله إلى المستشفى ويجب إعطاؤه العناية الطبية المناسبة، من أجل تشخيص ما إذا كانوا قد أصيبوا بالعدوى أم لا، هناك بعض الاختبارات التي يمكن إجراؤها لتحديد حالتهم.

في حالة داء الفطريات الدماغي (ROCM)، يمكن للمريض الخضوع للتصوير بالرنين المغناطيسي PNS (الجيوب الأنفية) مع دراسة تباين الدماغ، في حين أن المرضى الذين يعانون من داء الغشاء المخاطي الرئوي يمكن أن يخضعوا للتصوير المقطعي المحوسب للصدر.

العلاج

نظرًا لأن داء الغشاء المخاطي ناتج عن مرض السكري غير المنضبط والإفراط في تناول الأدوية المثبطة للمناعة، فمن الأهمية بمكان أن تراقب مستويات السكر في الدم وأن تتبع كل ما يجب فعله وما لا يجب فعله في تناول الأدوية القوية.

في حالة تشخيص إصابة شخص ما بالفعل بالعدوى، يمكن معالجته بأدوية مضادة للفطريات، إذا انتشرت العدوى بشكل كبير إلى أجزاء مختلفة من الجسم ولا يمكن علاجها بالأدوية، فيجب إزالة جميع الأنسجة المصابة جراحيًا، ولهذا السبب، ينتهي الأمر ببعض الأشخاص بفقدان بصرهم وفي بعض الحالات فقدان الفك العلوي.

بمرور الوقت، قد يحتاج المرضى حتى إلى إجراء مضاد للفطريات في الوريد يمتد من أربعة إلى ستة أسابيع.