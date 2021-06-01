تعرف على أسباب التعب المزمن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت الدكتورة تينا بيتروفسكايا، أخصائية الأمراض الباطنية في روسيا أن متلازمة التعب المزمن تسببه الأمراض المزمنة ومجموعة أسباب متنوعة أخرى، وفق ما جاء في موقع"روسيا اليوم".

وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أنه من بين هذه الأسباب أمراض الغدة الدرقية، ونقص الفيتامينات في الجسم. كما يمكن أن يسبب تناول الكحول وقلة النوم والخمول وانخفاض مستوى النشاط البدني متلازمة التعب المزمن.

وتضيف، ولكن السبب الأكثر انتشارا، هو الاضطرابات النفسية، وتنصح في هذه الحالة استشارة أخصائي الأمراض النفسية.

ومتلازمة التعب المزمن، مرض يتميز باستمرار التعب والارهاق، الذي لا يزول حتى بعد قضاء فترة راحة طويلة.

وأحد الشروط المهمة لعلاج هذه الحالة والتعافي، هو اتباع نهج متكامل في العلاج، وكذلك اتباع نظام الحماية والتواصل المستمر بين المريض والطبيب المعالج.