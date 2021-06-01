زيت الفيتامين E لأظافر صحية ولامعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:35 مساءً - لا يُعرف زيت الفيتامين E بفوائده الكثيرة للبشرة والشعر فقط، وإنما للأظافر أيضاً، فهو عنصر أساسي في تقوية وترطيب الأظافر وحمايتها من العوامل القاسية، لذلك يتم استخدامه في الكثير من أنواع زيوت الأظافر والكريمات المرطبة لليدين، التي تمنح الأظافر مظهراً أنيقاً وملمساً ناعماً. فإذا كنت تعتنين من الأظافر الضعيفة والمتكسرة، لا تترددي في إضافة الفيتامين E الى روتين العناية بأظافرك، فنتائجه ستذهلك.



أبرز فوائد الفيتامين E للأظافر





- يحافظ على صحة الأظافر

أظافر متألقة



يساعد زيت الفيتامين E في الحفاظ على صحة الأظافر من خلال مدها بجميع الفوائد الضرورية التي تحتاجها لكي تنمو بشكل سليم ويزيد طولها من دون تكسر أو تقصف. إضافة الى ذلك، يعزز زيت الفيتامين E من قوة الأظافر عن طريق منع تشقق البشرة وجفاف الجلد الموجود حول الأظافر. قومي بشكل أسبوعي بتدليك يديك وأظافرك بزيت الفيتامين E، واتركيه الى أن يجف.



- يساعد في إصلاح الأظافر التالفة والمتضررة

الفيتامين E لمنع تلف وتكسر الأظافر



لا يخفى على أحد أن مزيل طلاء الأظافر يلحق ضرراً بالغاً بالأظافر على المدى البعيد، إلا أن زيت الفيتامين E يملك قدرة كبيرة على إصلاح الأظافر التالفة والمتضررة، ومنع تكسرها وتقصفها. لذلك، ضعيه مباشرة على كامل أظافرك والجلد المحيط به لتحافظي على أظافر أنيقة وطويلة.



- يزيل اصفرار الأظافر

تقوية الأظافر بالفيتامين E



إذا كنت ممن يقمن بتبديل لون أظافرهن باستمرار، فقد تلاحظين تحول لون أظافرك الى الأصفر. وفي حين تؤدي إراحة الأظافر من المناكير لبضعة أيام الى تلاشي اللون الأصفر، فإن زيت الفيتامين E يساعدك في التخلص من اصفرار الأظافر واستعادة لون أظافرك الطبيعي بشكل أسرع.

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- يعمل على ترطيب الأظافر

فوائد الفيتامين E للأظافر



يعد زيت الفيتامين E مرطب فعال جداً للأظافر كما للبشرة والشعر. وبما أن أظافرك تحتاج بشكل دائم الى الترطيب لتبقى قوية وصحية. ونظراً الى أن الفيتامين E هو مادة مغذية ومرطبة قابلة للذوبان، فهو يعزز من الرطوبة في طبقة الظفر والجلد الموجود حول الأظافر.



- يعزز العناصر الغذائية في الأظافر

زيت الفيتامين E لترطيب الأظافر



لإنتاج أظافر قوية وصحية، تحتاج خلايا الكيراتين الميتة الى تلقي كمية منتظمة من إمدادات الدم التي تحتوي على العناصر الغذائية الحيوية. وفي هذا الإطار، يؤدي الفيتامين E دوراً كبيراً، فهو يساعد في نزويد دمك بالكمية المناسبة من العناصر الغذائية، وتوفير نمو ثابت لجميع مكونات الأظافر.



- يحمي الأظافر من تلف الجذور الحرة

الفيتامين E لتقوية الأظافر



يعمل الفيتامين E كمضاد للأكسدة، مما يحمي الأظافر من تلف الجذور الحرة، ويساعد في توفير حاجز وقائي للأظافر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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