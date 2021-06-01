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أجمل فساتين زفاف منفوشة من التول 2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:35 مساءً - تبحث كل عروس عن أفضل فستان زفاف لها ليناسب حفل زفافها، ويُعتبر قماش التول من أبرز صيحات العرائس لهذا الموسم، حيث أطلق المصممون ودور الأزياء العالمية أجمل فساتين زفاف منفوشة من التول لتكوني مثل الأميرات في يوم عُرسك، إذا كنتِ تبحثين عن فساتين لتناسبك في هذا اليوم، جمعت لكِ "الخليج 365 .نت" أجمل فساتين زفاف منفوشة من التول 2021.


أجمل فساتين زفاف منفوشة من التول 2021



فستان زفاف تول من Nicole Milano
 

Nicole Milano فستان زفاف تول من
  فستان زفاف تول من Nicole Milano


قدمت ماركة Nicole Milano هذا التصميم الجذاب الذي يجمع بين الأنوثة والفخامة، فقد اخترنا لكِ هذا الفستان المنفوش المصنوع من طبقات التول المتعددة، وصُمم الفستان بدون أكمام، وجاء مُطرزاً مُصمماً على شكل V من منطقة الصدر لإطلالة عصرية تبدين بها حيوية ومشرقة.

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فستان زفاف تول من إيلي صعب Elie Saab

Elie Saab فستان زفاف تول من إيلي صعب
فستان زفاف تول من إيلي صعب Elie Saab 



قدم المُصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab، العديد من تصاميم فساتين التول المنفوشة المناسبة للعرائس، قد أعجبنا هذا التصميم الجذاب، لفستان زفاف تول منفوش بتنورة بطبقات عديدة، وصُمم الفستان بالورود البيضاء البارزة على الصدر على شكل قلب، لإطلالة تجمع بين البهجة والأنوثة.

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فستان زفاف تول من Valentini

 فستان زفاف تول من Valentini


إذا كنتِ تبحثين عن فستان منفوش يجمع بين التول والدانتيل، فقد اخترنا لكِ هذا الفستان من ماركة Valentini الذي يتميز بالجرأة، المُزين من الورود مع فتحة على شكل V إلى أسفل الصدر، ويجمع بين الدانتيل على الصدر وحمالات رفيعة أنيقة، مع التنورة التول المنفوشة.

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فستان زفاف تول من Jenny Yoo

 

 فستان تول منفوش من Jenny Yoo


برزت صيحة الفساتين التول المنفوشة هذا العام، فقدمت ماركة Jenny Yoo هذا التصميم لفستان ناعم يبرز أنوثتك في حفل زفافك، المُزيّن من الورود والمُصمم من الشيفون والدانتيل عند الصدر، وجاءت حمالات الفستان عريضة.
بينما التنورة مُصممة A Line من التول المنفوش لتضفي لمحة ناعمة على إطلالتك.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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