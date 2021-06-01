إطلالات صادمة لنجوم هوليوود هذا الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:35 مساءً - سجلت مواقع التواصل الاجتماعي إطلالات صادمة للنجوم العالميين ليس لغرابة الأزياء فحسب بل لأن الأزياء شكلت خروجاً صادماً عن نمط اللباس المتعارف عليه لدى هذه النجمة. لنتعرف بالتفصيل على الإطلالات البارزة التي اخترناها انطلاقاً مما شاهدناه على مواقع الانترنت.

كايت بلانشيت التي ترتدي عادة أزياء كلاسيكية راقية قد تقترب بخياراتها من الطابع الذكوري في التاكسيدو ولكن أن تختار سترة نصفية مثبتة بسلسال ذهبي فهو اتجاه مستقبلي قطعته النجمة وسط دهشة متابعيها. الزي من تصميم سكياباريللي.

صورة النجمة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

كايتي بيري وقفت في فستان كوتورأمام حاوية للنفايات مرتدية فستاناً باللونين الفوشيا والفضي ويتميز بقصة غير متجانسة استعداداً للمشاركة في تصوير برنامج اميركان ايدول.

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صورة النجمة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

جاسمين جونز ارتدت فستاناً مطبعاً بالزهور يتميز بقصة إجاصية منفوخة عند الأوراك من تصميم كريستوفر روجرز. هذا التصميم لم يبرز جمال قوامها.

صورة النجمة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

ليسلي غرايس بدت أنيقة في زي يتألف من الكورسيه بأكمام منسدلة وسروال من الكريب. الزي من تصميم برابال غورونغ وهو مصمم ينسجم مع طابع النجمة ولكنها اختارت تصميماً كلاسيكياً عصرياً على غير عادة.

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صورة النجمة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

مارساي مارتن ارتدت النجمة السمراء طقماً مطبعاً من الزهور الملونة يتسم بسروال واسع الساقين وكروب توب كحلية من تصميم أوسكار دو لارنتا.

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صورة النجمة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

زوي دوتش المعروفة بأسلوبها الفرنسي في اللباس الذي يقترب من الكلاسيكية فاجأتنا بفستان مطبع بالزهور البيضاء وهو طابع بوهيمي. الفستان يحمل توقيع ميو ميو.

صورة النجمة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

بيلي بايبرفاجأتنا بفستان ميتاليكي يقترب من نمط التشارلستون الذي يذكرنا بحقبة الثلاثينات من القرن الماضي. الفستان من تصميم باكو رابان.

صورة النجمة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

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