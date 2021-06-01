عبايات بتفاصيل الأزرار لعام 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:35 مساءً - أصبحت تصاميم العبايات التي تحمل تفاصيل الأزرار من القطع الأساسية التي تبحث عنها المرأة العملية؛ فهي تُعتبر الآن من القطع الكلاسيكية التي لا تخلو خزانة أي امرأة منها، ومع تنوُّع الموديلات والتصاميم نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار من مدونات الموضة؛ لتختاري منها الأنسب لمظهرك.

تسنيم أبو سيدو بعباية سوداء بأزرار

تسنيم ابو سيدو بعباية سوداء بأزرار -الصورة من حسابها على الانستغرام

العباية السوداء من القطع الأكثر رواجاً في عالم الأزياء، والتي لا تغيب موضتها مع اختلاف الزمان، لذا اعتمدتْها المدونة الفلسطينية، تسنيم أبو سيدو، بأسلوب متجدد، حيث تأنقت بعباية سوداء مزينة بأزرار بنية بشكل نصف الدائرة في الجزء العلوي مع خط معوج في الأسفل، وأكملت مظهرها بأزياء اللون الأسود مع مجوهرات ذهبية رفيعة لأناقة مميزة، وفي إطلالة أخرى نسقت عباية سوداء مزينة بخطوط لامعة باللون الأسود ومزينة بأزرار مستقيمة بلون فاتح، وأكملت اللوك بفستان أسود وحقيبة من الجلد الأسود مع حذاء بكعب باللون الأحمر والأبيض.

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خولة المراغي بعبايات مصممة بأزرار

خولة المراغي بعباية شتوية بأزرار -الصورة من حسابها على الانستغرام

تلجأ المدونة البحرينية والإعلامية، خولة المراغي، للعبايات المواكبة لـ خطوط الموضة في مختلف إطلالاتها لتتأنق بأزياء مميزة وعصرية في كل مرة بأسلوب محتشم مناسب للمرأة الشرقية، وفي أحدث إطلالاتها بالعباية المزينة بأزرار اختارت عباية بنية مصممة بأكمام بعدة طبقات باللون الأسود المطرز بالذهبي ومزين بأزرار سوداء وفستان باللون الأسود، وفي إطلالة شتوية ارتدَتْ عباية خضراء مزينة بالفرو الأخضر في الجزء العلوي من التصميم مع أزرار ضخمة باللون الأصفر الفاتح، وأكملت مظهرها باكسسوارات من الجلد البني لأناقة يومية باهرة، وأطلت في الخيار الثالث بعباية مصممة باللون الأسود من الأعلى والرمادي في الأسفل مع أزرار صغيرة من المنتصف، وأكملت مظهرها بحجاب رمادي وحقيبة وحذاء باللون الأسود لمظهر يليق بمختلف النساء في إطلالاتهن اليومية.

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بدور أحمد بعباية كلاسيكية عملية

بدور أحمد بعباية كلاسيكية عملية -الصورة من حسابها على الانستغرام

في إطلالة عملية بتصميم كلاسيكي ناعم، ظهرت الموديل السعودية والإعلامية، بدور أحمد، بعباية باللون الأسود مصممة بجيوب ناعمة جانبية وأزرار في المنتصف مع تطريزات ناعمة في أطراف الأكمام لمظهر متجدد، واختارت لهذه الإطلالة مكياجاً بنياً ناعماً لزي يومي.

تأتي العبايات بتفاصيل الأزرار لهذا الموسم بتصاميم وأشكال مختلفة مصنوعة بأحجام ومعادن وألوان لافتة وبارزة تزيِّن تصميم العباية بشكل فريد، وتمنحها إطلالة عصرية قوية بأسلوب أنيق ومميز، ولأفكار تناسب كل الأذواق نرصد لكِ عدة تصاميم من مدونات الموضة.

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