طريقة عمل الشعرية سريعة التحضير في البيت.. خطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يبحث عدد من محبي الوجبات السريعة، عن طريقة عمل الشعرية سريعة التحضير في البيت، وهي الوجبة التي أصبحت مفضلة في مصر والعالم العربي، ومن الأكلات التي ظهرت في آسيا منذ عام 1969.

ظهرت الشعرية سريعة التحضير في دولة إندونيسيا، رغم أنها لم تكن رائجة أو أكلة شعبية بالمعنى الدارج، إلا أنها تحولت بشكل سريع إلى واحدة من أشهر الأكلات في آسيا، خاصة أنها قدمت بنكهة مرقة الدجاج التي راقت لشعوب كثيرة.

وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي حققت مبيعات النودلز زيادة غير مسبوقة، وقدمت بأكثر من نكهة مختلفة، وأصبحت شعبية في مختلف دول العالم.

ورغم وجود الكثير من الشكوك حولها وسط خروج تحذيرات من هذه الأكلة ومكوناتها، إلا أن الأشخاص يترددون على شرائها في الأسواق، ويبحثون دائمًا عن طريقة عمل الشعرية سريعة التحضير فى البيت.

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طريقة عمل الشعرية سريعة التحضير في البيت

المقادير:

نصف كيلو مكرونة اسباجتي «الكمية حسب عدد الأشخاص».

2 مكعب مرقة دجاج.

ملعقة صغيرة بودرة شطة حمراء حارة «يمكن التبديل بين الحار والمتوسط».

ملعقة صغيرة بودرة ثوم «اختياري».

ملعقة صغيرة بودرة بصل «اختياري»

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملح «حسب الحاجة»

2 ملعقة كبيره زيت طعام «حسب الكمية».

طريقة التحضير:

ضعي إناء به ماء على النار لسلق المكرونة بحيث يغطي الماء المكرونة.

ضعي في ماء السلق «الملح + الفلفل + كمون + مكعب مرقة دجاج + معلقة زيت».

يتم تحضير المادة الدهينة لحين سلق المكرونة:

أحضري مقلاة على النار ونضع بها «معلقة الزيت + الشطة + مكعب مرقة الدجاج + بودرة الثوم + بودرة البصل»، ونخلطهم جميعا جيدا.

فور الانتهاء من سلق المكرونة «البعض يفضل ان يأكل المكرونة مع الماء لأنها مبهرة وطعمها لذيذ، وآخرون يفضلونها من غير الماء»، ونضع الخليط السابق «المادة الدهينة» فوق المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.