يوضع في الثلاجة.. طرق التخلص من السوس داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

معاناة كبيرة تعيشها الفنانة جيلان علاء وأسرتها، بعد ظهور حشرات السوس داخل منزلهم، ما دفعهم لتركه عدة أيام متتالية.

ودونت الفنانة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا تستغيث خلاله، قائلة: «طب يا جماعة أنا متلطمة أنا وأهلي بقالنا 3 أسابيع ولسة بنعاني بسبب اكتشافنا لسوس ظهر في الباركية.. رشينا مبيد صعب احتماله وسيبنا البيت يتهوى ورجعنا تاني».

وتابعت: «الريحة قوية لدرجة إننا كلنا مهنجين، لساني تقلان كدة، حاسة إن في مخدر بالشقة.. يارب أنا تعبت».

أسباب ظهور السوس في المنزل

وتعد حشرة السوس الصغيرة، من الحشرات التي تسبب إزعاجا كبيرا عند ظهورها داخل المنازل؛ إذ يتسبب في ظهورها عدة عوامل حسب موقع «orkin»، منها:

- الهروب من الطقس الحار والبحث عن مأوى لها.

- تربية بعض النباتات والبذور المنزلية.

- التغذي على المنتجات الغذئية المخزنة.

كيفية التخلص من السوس داخل المنزل

- سد الشقوق والتأكد من أن الأبواب والمنافذ مناسبة بشكل مريح لتقليل عدد السوس التي قد يدخل إلى المنزل.

- ينجذب السوس، خاصة سوس جذر الفراولة إلى الرطوبة، لذلك يمكن حبسهم داخل أحواض مائية ضحلة موضوعة حول أسس أو جدران المنزل، وهذه الأحواض تلتقط ما يكفي من السوس لتقليل أعداده التي تدخل إلى المنازل.

- إغلاق أوعية وأكياس الحبوب والدقيق بشكل مُحكم.

- في حال ظهور السوس على بعض الأطعمة، يجب وضعها داخل الثلاج، أو تجميدها لعدة أيام، لأن تلك الحشرات لا تعيش في درجات الحرارة المنخفضة.

- الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات بشكل جيد ومستمر.

- عند تخزين الحبوب يجب وضعها في أوعية بلاستيكيّة مضادة للحشرات.

- تنظيف أماكن تخزين الحبوب والأطعمة قبل إعادة تعبئتها.

- وضع أكياس من الفلفل الأسود داخل أماكن تخزين الحبوب، كمصدر طارد للسوس، لأن رائحته منفرة له.