شيماء سيف مهنئة هشام جمال بعيد ميلاده: «بحبك قد الدنيا كلها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة شيماء سيف بعيد ميلاد صديقها الفنان هشام جمال، الذي أتم الـ 27 من عمره، ونشرت صورة تجمعه بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت شيماء سيف، في منشورها على «إنستجرام»، مهنئة هشام جمال «كل سنة وأنت قريب وحبيب وأغلى مما تتخيل، أنت عارف أنا بحب الصورة دى أوي ليه عشان الوقت ده يوم فرحي كنت في قمة التوتر، ومكنش مسموح لحد يكون معايا غير ماما، وأنت وده علشان أنت عارف أنت بالنسبة لي إيه ربنا يسعدك في كل سنينك الجاية، وتحقق كل اللي تتمناه وأكتر ودايما ناجح ومختلف وسابق بحبك قد الدنيا كلها».

وأضافت :«بحب اختلافاتنا اللي بنبقى بعدها أقوى وأقرب بحب كل موقف عدينا بيه سوا وخلاني أتاكد انك مفيش ولا هيكون في جدعنتك وحبك ليا ولكل اخواتنا من عيلة روزناما.. بحبك أوي يا أحلى أب إن شاء الله كل الظروف الصعبة تعدي ونرجع كلنا سوا تانى نضحك من قلبنا ونبقى فرحانين ونعملك أحلى عيد ميلاد في الدنيا يفرحك زي ما أنت دايما بتفرحنا فى كل وقت».

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يشار إلى أن الفنانة شيماء سيف واجهت شائعات حول إنفصالها مؤخرًا عن زوجها بعد تكهنات من قبل الجمهور بوجود خلافات بعد كتابتها رسالة غامضة وهو ما نفاه زوجها المنتج «محمد كارتر».

وكتبت «سيف» على إنستجرام: «كل شئ نصيب الحمد الله على كل حال» دون توضيح سبب كتابة الرسالة أو ذكر أي تفاصيل أخرى بشأنها، مما أثار الجدل حول انفصالها عن زوجها.