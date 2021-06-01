ميمي جمال عن آخر ما سمعته من حسن مصطفى: «جسمي قشعر وفضلت 28 يوما تحت رجليه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر الفنان الراحل حسن مصطفى تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد استضافة الفنانة الكبيرة ميمي جمال، زوجته، في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يذاع عبر شاشة ON E، وتحدثت خلاله عن علاقتها بالراحل قبل وفاته، خاصة أن حالة الحب بينهما استمرت حتى الموت.

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز تصريحات الفنانة ميمي جمال خلال حلقة البرنامج، وحديثها عن الفنان الكبير الراحل حسن مصطفى، كالتالي:

ميمي جمال عن حسن مصطفى: كل الصفات الحلوة اتجمعت فيه

وقالت الفنانة ميمي جمال، خلال حديثها في حلقة البرنامج، إنها كانت حريصة في بداية زواجها على عدم الإنجاب بشكل سريع، مشيرة إلى أنها كانت تتخوف من زوجها في البداية، لكنها بعد الزواج وجدت الفنان الكبير حسن مصطفى يتميز بطيبه وحنيه وعطف، واجتماع جميع الصفات الطيبة به.

وعن حديثها حول مرضه، أشارت الفنانة ميمي جمال، إلى أنها تركت جميع أعمالها الفنية لتكون بجانبه في المستشفى، فعندما كان هو في العناية المركزة، كانت مقيمة بغرفة في المستشفى، منوهة إلى أنها كانت تجلس معه ليلا تسامره وتؤنسه عندما كان في العناية، موضحة أنها جلست 28 يوما معه «قعدت الفترة دي كلها تحت رجله».

وعن آخر جملة، قالها الفنان حسن مصطفى لزوجته قبل وفاته، أوضحت الفنانة ميمي جمال، أنها عندما كانت جالسه بجواره في المستشفى، وضعت يدها على خدها من شدة حزنها عليه، فنظر إليها قائلا: «يا ميمي شيلي إيدك من على خدك.. هتحطيها كتير بعد كده»، مشيرة إلى أن حديثه ذلك جعلها تتخوف من موته قائلة: «جسمي قشعر»، لافتة إلى أنه طلب منها أن يشرب مياه بعد تلك الجملة، وبعد ذلك توفي في الحال.