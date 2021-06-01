الامارات | زيت جوز الهند البكر يعجّل بشفاء مصابين بكورونا.. دراسة تؤكد فوائده المناعية

شكرا لقرائتكم خبر عن زيت جوز الهند البكر يعجّل بشفاء مصابين بكورونا.. دراسة تؤكد فوائده المناعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسة حديثة أجراها «معهد أبحاث الغذاء والتغذية» التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في الفلبين، إلى أن إضافة زيت جوز الهند البكر إلى الوجبات الغذائية، من شأنه التعجيل بشفاء المشتبه في إصابتهم بمرض «كوفيد-19».

ونقلت صحيفة «مانيلا تايمز» الفلبينية عن «معهد أبحاث الغذاء والتغذية»، القول إنه «يمكن استخدام زيت جوز الهند البكر، كمكمل غذائي مساعد مع الحالات المحتمل إصابتها بمرض كوفيد-19، بسبب خصائصه المناعية والمضادة للفيروسات».

وشملت الدراسة - التي نشرت نتائجها في مجلة «جورنال أوف فانكشونال فوودز» الدولية - 63 شخصاً، كانوا مقيمين في اثنين من المرافق الخاصة بعزل مرضى كورونا في منطقة سانتا روزا، بإقليم لاجونا.

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