هالة صدقي عن زوجها: بيتصل بيا ويعيط ويعاني من مشكلات نفسية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هاجمت الفنانة هالة صدقي زوجها المحامي سامح سامي، واصفة إياه بالباحث عن الشهرة، وذلك بعد تلقيها إنذارا بالطاعة منه في تطور جديد لقضيتها معه.

وكشفت صدقي، خلال حوار تليفزيوني، أن زوجها قد يكون مر ببعض الظروف التي سببت له مشكلات نفسية كونه قام بطلاقها الفترة الماضية عبر «بث مباشر» من مقر إقامته في أمريكا بجانب قيامه برفع دعوى قضائية لطلبها في «بيت الطاعة» ثم يتصل بها باكيًا لتتنازل عن القضايا وتوافق على العودة إليه.

وتابعت قائلة: «موافقة جدا على موضوع بيت الطاعة بس شقة الزوجية كانت إيه؟ دي الشقة اللي أنا اتجوزت فيها وخلفت منه أولا وعشت معاهم فيها وهو اللي سافر وسابنا فيها والعنوان اللي كاتبه ده عنوان شقة أبوه».

«كان بيعيط».. هالة صدقي ترد على طليقها بعد طلبها لبيت الطاعة

وأشارت صدقي إلى أن ملايين من النساء يعانين من المشكلة، التي تُعاني منها، مبينة أن الأمر ضياع لوقت القضاة، وأن الموضوع أصبح بالنسبة لها «كوميديا» كما ذكرت أن هناك قوانين تهين المرأة وأن «القوانين دي حقيقي كلها في صف الرجل وتهين المرأة وتجرحها بشكل أو بآخر».

وواصلت خلال مداخلة تليفزيونية في قناة «الحدث»: «ذكر إني ما زلت على عصمته شرعا وقانونا في دعواه القضائية اللي رفعها ضدي ووجه لي إنذارا رسميا بالتنفيذ» حيثُ نشرت صدقي نص الإنذار عبر حسابها على موقع «إنستجرام» وكتبت مازحة: «خبر سيئ لكل اتقدمولي للزواج.

وأكملت:«مع انه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه ..وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line استأذنكم علشان أنزل أشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا.. مقولة غراب البين طلعت كذب.. مفيش فراق ولا حاجة بلاغ للعرسان لما افض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة.. المسخرة بعينها».