ائتلاف أولياء أمور مصر: نخوض رحلة عذاب في «الإنترفيو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنهم يخوضون رحلة عذاب في «الإنترفيو» في المدارس الخاصة وبعضها تضع «أبلكيشن» صعبا جدا، الأمر الذي يرهق ولي الأمر في التقديم لأكثر من مدرسة، لافتة إلى أن الوزارة تطالبهم بإيصالات قيمة الـ«أبلكيشن» إلا أن المدارس لا تعطيهم هذه الإيصالات، ويمكن أن ترفض الطلبة دون أي أسباب واضحة.

وأضافت «الحزاوي» في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الإثنين، أنهم في الائتلاف يعرفون مشكلات أولياء الأمور، ويقدمون التوعية لهم، ويطلقون العديد من المبادرات، موضحة أن أولياء الأمور لا يستطيعون الحصول على المبالغ المالية التي دفعوها في الـ«أبليكشن»، ولا يوجد لديهم دليل على دفع هذه المبالغ، مناشدة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتدخل لكي لا يحصل صدام بين المدارس وأولياء الأمور.

وكشفت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن المدارس تضع «أبلكيشن» صعبا جدا، وكأنهم يريدون طلبة متعلمين، وليس طلبة لكي يتعلموا، موضحة أنهم يسألون أيضا أسئلة طبقية مثل النادي الذي يشترك فيه الطفل، وأيضا يسألون عن الشهادة الحاصل عليها الأب والأم، وإذا كان الأب والأم غير حاصلين على مؤهل عال يرفضونه.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم استقبال طلاب الدمج التعليمي للتقديم، اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 1 يونيو، وأنه يجب على ولي الأمر التقدم بقرار الدمج والتقرير الطبي من اللجان الطبية المختصة، التي تفيد بأن مقياس ذكاء الطالب 85 فأكثر، وإثبات قيد للطالب.

وأضافت الوزارة أنه لا يمكن للطالب أن يمتحن نصف العام على أنه امتحان عادي، ثم امتحانه في النصف الثاني على امتحان الدمج التعليمي، موضحة أن يقتصر قبول طالب الدمج التعليمي للعام الدراسي مع طلاب الصف الأول، ورياض الأطفال والصف الأول الابتدائي فقط، ولا يجوز التحويل من صف دراسي من طالب عادي إلى طالب دمج، إلا في حالة كونه كفيفا وضعيف البصر والسمع والشلل الدماغي ومتلازمة داون.