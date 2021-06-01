هجوم متبادل بين أروى ومتابعيها بسبب اتهامها بالتحريض ضد النساء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردت الفنانة اليمنية «أروى» على الانتقادات التي طالتها من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة وذلك عقب طرحها أحدث أغنياتها أمس بعنوان «بديت تخون».

وقالت أروى خلال استضافتها في برنامج «The Insider بالعربي» الذي يعرض على تلفزيون دبي، قالت أروى: «بعض الرجال تبادلوا تعليقات حول الأغنية وقالوا المطربة أروى تشوه صورتنا وتحرض لنساء ضدنا» وعلقت عليها قائلة «تستاهلوا لا تخونوا».

وكشفت أروى عن سبب اختيارها مضمون الأغنية التي تتحدث عن الخيانة من الرجل قائلة: كنت أسمع بشكل دائم أصداء عن رغبة البعض في الاستماع إلى لون معين من أروى وهو المضمون الهجومي على الرجل الخائن وأحببت الأغنية لهذا السبب في الفترة الماضية كل الأغاني كانت حبيبي وحياتي وأحبك وأموت عليك وهذه المرأة «الهجومية» موجودة فعلا الحياة ليست كلها حبا وهناك الكثير من حالات الطلاق والخيانة.

روبي تتحدث عن الخيانة في أحدث أغانيها.. ومتابعون: آخرة إنك خلتيه «في حتة تانية»

وكشفت عن مشاركتها في حفل توزيع جوائز Murex d'Or في لبنان قائلة: إنها بدأت بالفعل في التحضيرات للحدث والهدف هذه المرة حلو جدا وأوجه الشكر للقائمين عن الجوائز في لبنان التي في حاجة إلى عمل يثبت مرة أخرى أنها بلد الجمال الفن معلق: «أتمنى أن تتحسن الأمور».

وفي سياق منفصل، طرحت الفنانة روبي أغنية «قلبي بلاستيك» تتحدث فيها عن خيانة الرجال لشركاء حياتهم وتقول كلماتها «مش هحب تاني أيوه تاني.. قلبي بلاستيك أصلوا أناني أه اذاني وطلع فستك خد فرحتي وحناني ودنيتي راح حب صاحبتي وطلع فستك اه منك صنف خاين وبتاع حركات كل اللي اتخان معايا يعمل لايكات ما هو خد فرحتي وحناني ودنيتي راح حب صاحبتي وطلع فستك باي باي حبيبي باي باي».

والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو ومكساج وماستر ماهر صلاح.