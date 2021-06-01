معلومات عن مريم سعيد صالح بعد إصابتها بكورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة مريم سعيد صالح عن إصابتها ونجلها آسر بفيروس كورونا منذ ساعات، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء، حيث كتبت على حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»: «الحمد لله على كل حاجة أنا وآسر ابني كورونا، دعواتكم بالشفاء».

كانت مريم سعيد صالح قد أعلنت عن معاناتها من اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، حيث أكدت أمس الأحد أنها تشعر بصداع وتكسير في الجسم هي وأصغر أبنائها قائلة:«ربنا يستر هنكشف الصبح» وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها و نصحوها بضرورة الكشف.

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ويرصد «هن» معلومات عن الفنانة مريم سعيد صالح بعد إعلانها إصابتها بفيروس كورونا هي ونجلها آسر:

ـ شاركت في عدد من المسلسلات الدرامية منها تامر وشوقية وأزمة سكر، آدم، خاتم سليمان.

ـ تبلغ من العمر 62 عامًا كونها مواليد عام 1969 بمدينة القاهرة.

ـ أشيع عنها أنها ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، وهو ليس إلا تشابه في الأسماء.

ـ بدأت مسيرتها الفنية منذ عام 2009.

ـ أغلب أعمالها في الدراما التليفزيونية.

ـ لها العديد من الأعمال السينمائي مثل رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، عائلة ميكي، بلبل حيران، هرج ومرج.

ـ آخر أعمالها الدرامية هو دور «غجرية» في مسلسل نسل الأغراب.