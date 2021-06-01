بعد إزالة عين أحد المصابين.. هل عدوى الفطر الأسود تنتقل بين الأشخاص؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الإصابة بالفطر الأسود من آخر التطورات السيئة التي يتعرض لها مصابي فيروس كورونا المستجد، بل أنه أصبح من أخطرها، إذ يصل الضرر أحيانًا إلى إزالة العضو المصاب مثل العين، وهو ما حدث مع رجل يدعى «أحمد شحاته» استغاثت زوجته في محاولة لإنقاذه من ضرر الفطر الأسود.

وقبل أن تأتي الاستجابة لزوجة الرجل الخمسيني، الذي عانى أيضًا من فيروس كورونا المستجد، كان الفطر الأسود فعل فعلته في العين اليمنى للزوج، إذ استأصلت بعدما سيطر عليها كليًا، وفقد على إثرها الرؤية والإبصار وبقي الحل في ذلك.

ومن الأسئلة الشاغلة أيضًا بأن هل الفطر الأسود من الفطريات المعدية بين الناس، ويجب التعامل بحذر شديد مع مريض الفطر، وهو ما أجاب عليه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، موضحًا أنه من أنواع الفطريات المرتبطة بالسلالة الهندية المميتة التي تؤثر بشكل سلبي على أجهزة الجسم وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة.

هل الفطر الأسود معدي؟

وأوضح «مجدي» خلال حديثه لـ«هن»، أن الفطر الأسود ليس معدٍ، ولا يمكن أن ينتقل بين البشر والحيوانات، لكن يصاب الأفراد بهذه العدوى عن طريق التعرض للفطريات في البيئة إذا استنشقت، ويمكن أن تصيب الفطريات الرئتين أو الجيوب الأنفية.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه يمكن التقاط الفطريات عن طريق الاستنشاق أو عند ملامستها جلد مفتوح، نتيجة جرح أو حرق، ويمكن أن تنتشر العدوى لاحقًا إلى مجرى الدم، وتصل إلى أعضاء مثل الدماغ والقلب والطحال أيضًا.

أعراض الإصابة بالفطر الأسود

ووضع «مجدي» عددا من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالفطر الأسود منها:

- مشكلات بالرؤية.

- وإذا نمت العدوى في الجيوب الأنفية والدماغ ، تشمل الأعراض:

الحمى.

تورم الوجه من جانب واحد.

الصداع.

- احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

- ألم في الصدر وضيق في التنفس.

- عندما يهاجم داء الغشاء المخاطي الجهاز الهضمي

وقد تظهر أعراض مثل: آلام في البطن وغثيان وقيء ونزيف في الجهاز الهضمي.