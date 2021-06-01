الامارات | صحة.. المفهوم العلاجي الشامل يحارب الآلام المزمنة

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. المفهوم العلاجي الشامل يحارب الآلام المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال البروفيسور فينفريد مايسنر إن المفهوم العلاجي الشامل يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الآلام المزمنة. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لعلاج الألم أن المفهوم العلاجي الشامل يعني الجمع بين تخصصات مختلفة عدة؛ فإلى جانب العلاج الدوائي يشمل المفهوم أيضاً العلاج الطبيعي والعلاج النفسي وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل والرياضات، التي تجمع بين الجسد والنفس، مثل رياضة «تشي كونغ».

ومن المهم أيضاً أن يراعي المفهوم العلاجي الشامل الجوانب البيولوجية والذهنية والاجتماعية للمريض، كي يحقق النتائج المرجوة، ومن ثم التخفيف من حدة الآلام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news