أعراض كورونا.. 5 علاجات منزلية لمحاربة ضيق التنفس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعرف الأشخاص الذين عانوا من ضيق التنفس أنه تجربة مزعجة للغاية، يمكن أن يحدث لأسباب مختلفة، بما في ذلك صعود السلالم والطقس البارد والظروف الصحية الأساسية وزيادة الوزن، إضافة إلى الإصابة بفيروس كورونا الشديد.

يمكن أن يكون ضيق التنفس حالة مؤقتة أو خطيرة، إذا أردت التغلب على ذلك، فإليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها، ولكن إذا كان يحدث معك كثيرًا، يجب عليك استشارة طبيبك على الفور، وفقا لموقع timesofindia.

شاي الزنجبيل

يمكن أن يساعد شاي الزنجبيل على تهدئتك، يساعد في تهدئة عدوى الجهاز التنفسي، الخصائص المضادة للالتهابات في الزنجبيل رائعة لتقليل الالتهاب في الرئتين، أيضًا، إذا كنت تعاني من الإجهاد أحيانًا، يمكنك تجربة شاي الزنجبيل.

قهوة سوداء

تعمل القهوة السوداء بشكل رائع في تقليل شد عضلات الشعب الهوائية، إنه لشيء رائع للأشخاص الذين يعانون من الربو، يساعد في تحسين وظائف الرئة ويساعد في التعافي من ضيق التنفس.

الوقوف مع دعم الظهر

قف مع دعم الظهر واترك الوركين عليه، حافظ على قدميك متباعدتين قليلاً واليدين من فخذيك، استرخِ كتفيك وانحني قليلاً إلى الأمام واترك ذراعيك تتدلى أمامك.

ملاحقة التنفس بالشفاه

يساعدك تنفس الشفاه الملتهب على التنفس بشكل أعمق، إليك كيف يمكنك أداء التمرين، اجلس على الأرض مع إبقاء ظهرك مستقيمًا، استنشق بعمق بفمك وانتظر لمدة 4-5 ثوان، احفظ شفتيك وازفر لمدة 4 ثوان، كرر ذلك 10-15 مرة.

اجلس إلى الأمام

يمكن أن تساعدك الراحة أثناء الجلوس أيضًا على الاسترخاء وتحسين تنفسك، اجلس على كرسي وحافظ على قدميك مستوية على الأرض، الآن انحن قليلاً إلى الأمام وأرح مرفقيك على ركبتيك، امسك ذقنك ودع رقبتك وكتفيك يرتاحان.