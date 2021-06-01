الفرق بين العصير الأحمر والأخضر.. وصفات سمية الخشاب لصحة ورشاقة جيدة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشفت الفنانة سمية الخشاب، أسرار رشاقتها وجمالها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن جميعها وصفات من الطبيعة مكنتها من الحفاظ على الرشاقة والصحة في آن واحد، موضحة أن آخرها هو العصير الأحمر، والذي كشفت عنه خلال ندوتها في «الوطن»، فما هو هذا العصير، وما الفرق بينه وبين العصير الأخضر الذي كشفت عنه قبل ذلك خلال لقاء إعلامي؟.

سمية الخشاب تكشف عن مكونات العصير الأحمر

وكانت قالت الفنانة سمية الخشاب، خلال حديثها في بث مباشر لـ«الوطن»، عن مكونات المشروب الأحمر، والذي تعتبره بمثابة وصفة سحرية لصحة الجسد، وهو عبارة عن مجموعة من الخضراوات والفواكه مثل البقدونس والسبانخ والتفاح والكمثرى، ويضاف البنجر الأحمر إليهم.

وتابعت: «حطي بنجراية مع العصير الأخضر هتلاقي لونه أحمر وطعمه مسكر، ومفيد جدا للدايت وطارد للسموم وبيحرق الدهون وبيدي نضارة للوش، ولو شربتيه على الريق هتحسي بطاقة كبيرة».

سمية الخشاب تكشف عن العصير الأخضر

وفي ذات السياق، لفتت «الخشاب» إلى العصير الأخضر، مشيرة إلى أنه يتكون من نصف حزمة بقدونس، نصف حزمة جرجير، نصف حزمة كسبرة خضراء، نصف حزمة كرفس، نصف حزمة شبت، خيارتين، وتحلية العصير بتفاحتين وثمرة كمثرى، دون التحلية بالعسل أو السكر، ليكون العصير كله طبيعي.

واستطردت: «قبل إعداد العصير يجب غسل الخضروات جيدا، ونقعها في ماء وخل وليمون، ثم شطفها مرة أخرى قبل وضعها في الخلاط».

وأكدت «الخشاب» لـ«الوطن»: «تلك الوصفة تحسن المزاج، وتزيد من جمال الشعر والبشرة، تعلمتها خلال فترة الحظر في كورونا، حيث أحذت العديد من الدورات أونلاين، ويمكن تناول العصير دون تصفيته، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف، ولكنه في تلك الحالة يصبح مزعجًا، لذا يمكن تصفيته قبل تناوله، ويجب تناوله يوميا وتلك الكمية تكفي تقريبا 5 أيام مع وضعه في الثلاجة».

وأوضحت: «تحسن تلك الوصفة البشرة والشعر والمزاج والنشاط، ورغم طعمها إلا أنها تحتوي على فوائد لا تحصى، فهي طبيعي للغاية، وفيها الكثير من الطاقات، معادن، وخضروات، حيث يحسن مسارات الطاقة بشكل كبير».

وعن فوائد التفاح، قالت سمية الخشاب إنه بمثابة أنتيبيوتك طبيعي للجسم، وكونه يزرع طوال أيام السنة، فهذا يعني أهميته الكبيرة للجسم وضرورة تناوله بشكل يومي.