منة عرفة تروي كواليس تعرفها على خطيبها: التمثيل اتحول لحقيقة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة منة عرفة في فيديو «لايف»، بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن كواليس تعرفها على خطيبها الحالي محمود، وكيف بدأت قصة حبهما، والفيلم الذي جمعهما سويا، كاشفة عن أنه فيلم رعب باسم «3 ستات»، موضحة أن العلاقة بدأت بكونهما زملاء فقط داخل موقع التصوير إلا أنه انتهى بقصة حب كبيرة، وإعلان خطوبة بشكل رسمي.

وأوضحت «منة» أنه كان مجرد زميل لها في بداية التصوير، إلا أنها تنتظر طرح الفيلم بفارغ الصبر، لأن محمود يمثل في الفيلم دور شخص يحبها كما أنه مشارك في الإنتاج.

وتوثق المشاهد المختلفة أوقات التعارف بينهما بداية من بالحب الذي جمع بينهما بعد فترة من الارتباط، ومن ثم الخطوبة في نهاية الفيلم، لذا فإن مشاهد فيلم «3 ستات»، بمثابة توثيق حقيقي لقصة حب منة عرفة ومحمود.

منة عرفة للجمهور: معلش كنت مشغولة في الخطوبة

وقالت «منة» في «اللايف»: «لو كنت عملت حاجة صح بتاكد أنها صح بالناس اللي حوالينا وبتباركلنا، يا رب تكونوا اتبسطوا باللايف ده بقالي كتير مطلعتش واتكلمت معاكوا انا مقصرة شوية بس معلش كنت مشغولة في الخطوبة، وفرحانة إن الجميع بيقولوا إنها تشبه خطيبها محمود».

وتابعت: «عايزة أقولكوا شكرًا تاني وتالت ورابع انتوا فوق راسي، مبسوطة جدًا بكل الطاقة الحلوة دي والمباركات من القلب، تسلمولي ويسلم دعاكم ليا، ومحمود بيقولكم شكرا وانا كمان بقولكم شكرا جدا وعقبال الكل».

واختتمت الفنانة الشابة حديثها قائلة، «دلوقتي أنا عندي معاد العشاء، هنزل واصورلكم ستوريز على إنستجرام، الأوتيل هنا خطير، وأي حد عايز يغير جو يجرب هنا، متشكرة على كل حاجة والله يبارك فيكوا كلكوا وعقبالكوا».