الامارات | صحة.. المحار مصدر أساسي للزنك و«التستوستيرون»

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. المحار مصدر أساسي للزنك و«التستوستيرون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن المحار يتمتع بفوائد صحية جمة؛ حيث إنه يعد منجماً للزنك، الذي يتمتع بأهمية كبيرة للعديد من عمليات الأيض في الجسم.

وأضافت الجمعية أن الزنك يعمل أيضاً على تقوية جهاز المناعة، ويحفز إنتاج الهرمونات الجنسية، ويرفع مستوى هرمون الذكورة «التستوستيرون».

كما يمتاز المحار بانخفاض سعراته الحرارية؛ حيث تحتوي 100 غرام من الجزء القابل للأكل من المحار على 66 سعراً حرارياً فقط. إضافة إلى ذلك، يعتبر المحار غنياً باليود والبروتين عالي القيمة والنحاس والسيلينيوم.

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