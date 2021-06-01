الامارات | فيلم رعب ينعش إيرادات السينما الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم رعب ينعش إيرادات السينما الأميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقبل الجمهور بكثافة، نهاية الأسبوع الفائت، على عروض فيلم الرعب «إيه كوايت بلايس-2»، التي أطلقت على الشاشات الكبيرة في أميركا الشمالية، إذ حقق الشريط أرقاماً لم يُسجّل مثيل لها منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، بعدما أتاح رفع القيود الصحية في الولايات المتحدة إعادة فتح دور السينما.

وتوقعت شركة «إكزيبيتر ريليشنز»، المتخصصة، في إحصاءاتها المؤقتة، أن تبلغ إيرادات الأيام الأربعة الأولى لعرض الفيلم في الولايات المتحدة وكندا أكثر من 58 مليون دولار. ويمثل هذا الفيلم، وهو تتمة لفيلم حقق نجاحاً عام 2018، بارقة أمل لصناعة السينما، التي تضررت بشدة كقطاعات ثقافية وترفيهية أخرى، جرّاء العواقب الاقتصادية للجائحة. ويُرتقب صدور الأرقام النهائية الثلاثاء، أي غداة العطلة الرسمية في يوم «ميوريال داي».

ويستمر الفيلم في متابعة شؤون عائلة تعيش في أجواء نهاية العالم، التي تسود فيها وحوش تحدد مكانها بواسطة الصوت.

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