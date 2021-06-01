الامارات | فؤاد عبدالواحد: «حلم ولّا علم» أول تعاون مع الموسيقار طلال

شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد عبدالواحد: «حلم ولّا علم» أول تعاون مع الموسيقار طلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت عنوان «حلم ولّا علم» طرح الفنان فؤاد عبدالواحد أولى أغنياته مع ألحان الموسيقار طلال. وتضمن الألبوم أربع أغنيات تنوعت بها الأشكال الموسيقية وأفكار الكلمات، وتم طرحها وعرضها عبر قناة روتانا في «اليوتيوب»، من بينها فيديو كليب لأغنية «حلم ولا علم» التي صورها في دبي مع المخرج ياسر الياسري، وهي من كلمات الشاعر خالد المريخي، وتوزيع زيد نديم.

وحملت الأغنيات الثلاث التي تضمنها الألبوم عناوين «ارحم مشاعرنا» من كلمات الشاعر طارش قطـن، وأغنية «قلبي معك» من كلمات الشاعر خالد المريخي وتوزيع «سيروس»، وأغنية «غـن» كلمات الشاعر فهد عافت وتوزيع زيد نديم، وجاء مكس وماسترينغ جميع الأغنيات مع جاسم محمد، وتحت إشراف ومتابعة خالد بومنذر.

وأكد فؤاد سعادته بهذا التعاون الذي يجمعه لأول مرة مع الموسيقار طلال، وقال: «تشرفت أن أتعاون مع الموسيقار طلال لأول مرة عبر أربعة أعمال متنوعة، وقد قدمنا بها جهداً كبيراً من أجل إظهارها بهذا الشكل الذي طُرح أمام الجمهور من تنفيذ وتسجيل وتصوير».

وصوّر فؤاد عبدالواحد أغنية «حلم ولّا علم» في دبي ضمن أجواء صحراوية ومواقع تراثية مع المخرج ياسر الياسري، وقدم فيها استعراضات متنوعة من تراث وملابس المملكة العربية السعودية.

• الأغنية صوّرت في دبي بأجواء صحراوية ومواقع تراثية.

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