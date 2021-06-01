الامارات | صحة.. علامات تُنذر بنقص النمو لدى الطفل

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. علامات تُنذر بنقص النمو لدى الطفل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «بيبي & فاميليه» الألمانية أنه يمكن الاستدلال على نقص النمو لدى الطفل من خلال بعض العلامات، مثل توقف النمو وشحوب الوجه وجفاف الجلد وتشققه.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والأطفال أن سبب الإصابة بنقص النمو لدى الأطفال قد يرجع إلى أمراض مزمنة متنوعة؛ فعلى سبيل المثال تعمل الإصابة بأمراض معوية، مثل داء السيلياك، على حدوث اضطراب بعملية الهضم، ما يؤدي إلى الإصابة بنوبات إسهال. كما يقوم الجسم بحرق كمية كبيرة جداً من الطاقة في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن تؤدي المشكلات النفسية إلى فقدان الشهية؛ ومن ثمّ يصبح وزن الطفل قليلاً للغاية بالنسبة لعمره.

وأشارت «بيبي & فاميليه» إلى أن استمرار قلة الوزن على هذا النحو يُمكن أن يُضعف صحة الطفل وقدرته على الإنجاز في المستقبل؛ لأنه يعرقل عملية نموه الطولي، وكذلك يُضعف تطوره الذهني ويعوق عملية النمو المقترنة بمرحلة البلوغ، فضلاً عن ذلك ستضعف مقاومة الجهاز المناعي لدى الطفل، ما يؤدي إلى تزايد إصابته بأمراض معدية.

وشددت المجلة على ضرورة وضع نظام غذائي للطفل قليل الوزن، بالاتفاق مع الطبيب بحيث يكون غنياً بالسعرات الحرارية، وبذلك يجوز أن يأكل الطفل طعاماً غنياً بالزيوت والقشدة والزبدة أو السمن.

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