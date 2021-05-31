طريقة عمل الشاورما لحمة.. 4 طرق والمصري بالطحينة الأبرز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الشاورما لحمة تعتبر من أسهل الوصفات، إذ أن اللحم يكون مقطعًا لشرائح، وبالتالي يسهل طهيه وتقديمه في عيش سوري أو كيزر، أو شامي، أو فتة، والشاورما اللحمة من أكثر الأطعمة طلبا في محلات الطعام، لذا يقدم لك موقع «هن» أكثر من وصفة لـ طريقة عمل الشاورما لحمة في المنزل بسهولة.

طريقة عمل شاورما اللحمة بالطحينة المصري

مقادير شاورما اللحمة بالطحينة المصري

شرائح لحم.

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم.

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة حبهان ناعم.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

ملعقة صغيرة بودرة بصل.

نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة كبابة صيني.

ملعقة صغيرة كمون.

4 ملعقة كبيرة خل.

بصل وطماطم وفلفل مقطعين شرائح.

زيت.

طحينة للتقديم.

بقدونس مفروم.

خبز كيزر.

طريقة تحضير شاورما مصري بالطحينة

تقلب جميع البهارات والخل مع اللحم، ويترك بالثلاجة ليتبل ساعتين على الأقل.

احضري مقلاة غير لاصقة وضعي بها الزيت ليسخن.

ضعي اللحم واستمري في التقليب حتي يدخل اللحم في مرحلة النضج.

ضيفي شرائح البصل والفلفل والطماطم مع التقليب جيدا حتى تمام النضج.

تضاف 2 ملعقة كبيرة من الطحينة للشاورما وتقلب.

ترفع الشاورما من على النار ويضاف لها البقدونس المفروم وتقلب.

تحشى الشاورما في الخبز الكيزر، وتقدم.

طريقة عمل الطحينة

تمزج الطحينة مع ماء، كمون، كزبرة جافة، ثوم، عصير ليمون، خل وتقلب جيدا وتقدم.

طريقة عمل الشاورما لحمة فتة

مقادير الشاروما لحمة فتة

طريقة عمل الشاورما لحمة فتة

لحم شرائح.

أرز.

عيش محمص.

ثوم.

صلصة طماطم.

بهارات.

كمون.

خل.

مرق.

ملح.

فلفل أسمر.

كزبرة خضراء.

زيت.

طريقة شاورما لحمة فتة

- على النار ضعي الأرز مع الزبدة وورق اللورا والحبهان والسمنة ومرقة وملح وفلفل واتركيه على نار هادئة حتى ينضج

- قطعي العيش مكعبات واقليها في زيت غزير ساخن حتى تحمر

- شوحي اللحم الشرائح في قليل من الزيت الساخن ثم اضيفي عصير الطماطم مع الخل وملح وفلفل

- أضيفي الأرز الناضج إلى طاسة اللحم وعليها العيش المحمص وقلبيها جيدا

طريقة عمل الصلصة

افرمي الطماطم جيدا في طاسة على النار وضعي الزبدة مع الثوم المفروم حتى يصفر، ثم اضيفي إليها عصير الطماطم

طريقة عمل الدقة

- في طاسة على النار، ضعي زبدة مع ثوم مفروم وملح وفلفل وخل لتصبح دقة

- قدمي الفتة مع صلصة الطماطم والدقة

طريقة عمل الشاورما لحمة بالرقاق

مقادير الشاورما لحمة بالرقاق

طريقة عمل الشاورما لحمة

رقاق.

لحمة شرائح.

خلطة الشاورما.

بصل.

فلفل ألوان.

طماطم.

مرقة لحمة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل الشاورما لحمة بالرقاق

تتبل الشاورما بخلطة الشاورما والملح والفلفل.

ثم ترفع على النار مع البصل والفلفل والطماطم حتى تطهى.

يغمر الرقاق في المرقة.

ويرص في صينية الرقاق.

وتدهن كل طبقة بالسمنة.

بعد 3 طبقات يوضع طبقة من الشاورما.

ثم يوضع 3 طبقات أخرى من الرقاق وتسقى كل طبقة بالشوربة وتدهن بالسمنة.

ثم تكرر الطبقات.

وتدخل الفرن حتى تمام الطهي.

ويقدم الرقاق ساخنا.

طريقة عمل الشاورما لحمة عربي

المقادير الشاورما لحمة عربي

نصف كيلو لحمة شرائح.

خلطة شاورما.

بصلة مبشورة.

ملح.

فلفل أسود.

كوب بصل.

كوب فلفل رومي.

زيت نباتي.

طريقة التحضير شاورما لحمة عربي

تخلط اللحمة مع خلطة الشاورما والبصل المبشور والملح والفلفل الأسود.

يفرد الخليط في صينية مدهونة بالزيت.

تترك اللحمة حتى تنضح.

يقلب البصل والطماطم والفلفل الرومي في الزيت.

يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود.

تضاف شرائح اللحمة وتقلب مع كل الخليط.

تغرف وتقدم مع العيش اللبناني.