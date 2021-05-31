حقيقة إصابة سيدتين بالفطر الأسود في «إدفو».. بوستات مجهلة ووكيل الوزارة يرد

القاهرة - سمر حسين - صحة

علّق الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، حول ما أشيع في الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي بالاشتباه في إصابة سيدتين من مدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان بالفطرالأسود.

وقال «حنفي» في تصريحات خاصة لـ«هُن»، إن المحافظة خالية من وجود إصابات بالفطر الأسود وما تم تداوله حول وجود حالتين اشتباه بالفطر الأسود غير صحيح، فالمحافظة خالية من الإصابات بجميع مراكزها وما تردد حول وجود إصابات أو حالات اشتباه في مدينة إدفو الواقعة شمال المحافظة هي معلومات مغلوطة.

وكان عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا تداولوا منشورًا زاعمين ظهور أول حالتين اشتباه بـ «الفطر الأسود» داخل مدينة إدفو بالمحافظة وتم تحويلهما معهد ناصر، بعد أن خضعا لبعض الفحوصات والتحاليل ووجدت اشتباه إصابتهما بـ«الفطر الأسود».

وزعم المنشور أن الحالتين ظهرا في مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وهما سيدتان تدعى الحالة الأولى «ر ع» 58 عاما، والثانية «ن ح» 59 عاما.

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وأثار ظهور مرض الفطر الأسود حالة من القلق بين المواطنين في مختلف بلدان العالم في الآونة الأخيرة، لاسيما وأنه يصيب الأشخاص ضعيفي المناعة مسببًا إنزعاجًا آخر بجانب فيروس «كورونا» المستجد.

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التحذير من الإفراط في تناول المضادات الحيوية

وفي سياق متصل، كشف الدكتور أيمن الشبيني أستاذ الفيروسات أن الفطر الأسود هو نوع من الفيروسات الانتهازية التي تتواجد بشكل طبيعي في جسم الإنسان قائلًا: «الفطر الأسود والأبيض أو الأصفر جميعها فطريات موجودة بالفعل داخل أجسامنا ونسميها الفطريات الانتهازية، محذرًا من الإفراط في تناول المضادات الحيوية والكورتيزون لتأثيرهما السلبي على مناعة الأشخاص».

وأوضح «الشبيني» في تصريحات مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر»، أن الفطر الأسود من الفيروسات التي تتواجد بكثرة في البيئة المحيطة، مؤكدًا تواجده في الأسمدة والأتربة والفواكه والخضروات: «بيجي لأي شخص بيستنشقه ولو كان هنا رغيف خبز ظهر عليه العفن وبه جراثيم بتنتشر في الهواء وبنستنشقه والجهاز المناعي في حالته الطبيعية يقضي عليها ولا يعطيها الفرصة للنمو».