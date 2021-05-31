طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل.. 5 وصفات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الفراخ المشوية متعددة للغاية، فيمكن طهيها في الفرن، أو على الفحم مثل المحلات، ويمكن أيضا عمل الفراخ المشوية في ورق فويل، إذ أن الفراخ المشوية لها نكهات مختلفة، بسبب البهارات المستخدمة في تتبيل الدجاج، لذا يقدم موقع هن طريقة عمل الفراخ المشوية بأكثر من طريقة، بالثوم، أو بالفرن، أو في ورق فويل، أو مكعبات مثل الشيش الطاووق.

طريقة عمل فراخ مشوية بالثوم

مقادير الفراخ المشوية بالثوم

دجاج

3 فصوص ثوم مهروس.

1/2 بصلة مفرومة.

عصير ليمونة.

علبة زبادي.

ثمرة طماطم.

حبهان مطحون.

فلفل أسود.

ملح.

زيت.

بهارات دجاج.

رشة زنجبيل.

ورشة كاري.

كسبرة ناشفة.

طريقة تحضير الفراخ المشوية بالثوم

تخلط المكونات كلها.

تتبل بها الدجاج.

تفرك جيدًا وتوضع التتبيلة تحت الجلد.

طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

مقادير الفراخ المشوية في الفرن

دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 قطع.

6 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة صغيرة بصل باودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

½ ملعقة صغيرة ثوم باودر.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الفراخ المشوية في الفرن

طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

اصنعي بعض الفتحات في الدجاج.

في وعاء كبير، ضعي الزيت والكاتشب والثوم والبصل والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

أضيفي الدجاج وقلبي، ثم ضعي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعتين.

سخني الفرن عند درجة حرارة 200، واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل وضع الدجاج.

ضعي الدجاج على شبك الفرن بحيث يكون اتجاه الجلد لأسفل.

ضعي على الشبكة السفلية من الدجاج صينية مملوءة بالماء المغلي، واتركي الدجاج لمدة 40 دقيقة.

اقلبي الدجاج على الجهة الأخرى، واتركيها لمدة 30 دقيقة.

لا تجعلي الماء في الصينية يجف.

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم

مقادير الفراخ المشوية على الفحم

فراخ حجمها صغير.

2 بصلة «مبشورة ناعم».

2 فص ثوم.

معلقة سكر صغيرة.

معلقة كبيرة مسطردة.

3 أكياس صغيرة مرق دجاج «بودر».

زعتر.

فلفل أخضر «مبشور ناعم».

ثمرة طماطم «مبشورة ناعم».

سماق.

روزماري.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير الفراخ المشوية على الفحم

تغسل الفراخ، ونخلط مكونات التتبيلة جيدًا، ونضع بها الفراخ.

تقطع الفراخ من الظهر، ونفردها، ونضع فوقها التتبيلة، ومن الأفضل أن نتركها طوال الليل حتى تتشربها تمامًا، أو على الأقل ساعتين.

نحضر جزء من التتبيلة ونخففها بالماء، ونضع الفراخ على شبكة الشواء ونقلبها باستمرار، وعند الشعور بأنها تشربت التتبيلة، نضع ملعقة من تلك التي جرى تخفيفها بالماء حتى تنضج تمامًا.

طريقة عمل الفراخ المشوية في فويل

مقادير الفراخ المشوية في فويل

طريقة عمل فراخ مشوية في فويل.

صدور فراخ.

بصل.

جزر.

كرفس.

طماطم.

ثوم.

فلفل حار.

جوزة الطيب.

كزبرة خضراء.

بطاطس.

كوسة.

ملح.

فلفل.

بهارات.

ورق فويل.

زيت.

طريقة تحضير فراخ مشوية في فويل

يتبل الفراخ أولًا بالتوابل السابقة الجافة، واخلطيها سويًا.

على النار، شوحي البصل مع الزيت، والثوم والكرفس والخضروات.

ضيفي الفراخ المتبلة للخليط.

ضعي الفراخ المتبلة على ورق فويل و يدخل الفرن مع رشة زيت حتى ينضج.

طريقة عمل فراخ مشوية كباب

مكونات الفراخ المشوية كباب

طريقة عمل الفراخ المشوية كباب:

كيلو صدور دجاج وسط مكعبات.

بصلة مكعبات.

2 ثمرة فلفل أخضر«مكعبات».

2 فلفل أحمر.

2 ثمرة طماطم.

ملح.

فلفل أسود.

زعتر جاف.

بابريكا.

2 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

أوراق شبت.

طريقة تحضير فراخ مشوية كباب

تخلط قطع الدجاج والصلصة والزعتر والبابريكا والملح والفلفل الأسود والزيت والماء.

يوضع الخليط فى إناء ساخن على النار ويقلب قليلا.

يوضع جزء من الخليط في إناء بايركس.

تضاف قطع البصل والفلفل والطماطم.

يضاف باقي خليط الدجاج على الوجه.

توضع في الفرن، حتى تمام النضج.