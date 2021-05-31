بسنت نور الدين تفوز بجائزة أفضل محتوى سياحي على «فيس بوك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حصلت المرشدة السياحية الشابة بسنت نور الدين على جائزة «أفضل محتوى سياحي على فيس بوك» لعام 2021، حسبما ‬أعلن ‬المركز‭ ‬العربي‭ ‬للإعلام‭ ‬السياحي، خلال انطلاق فعاليات‭ ‬الملتقى‭ ‬العربي‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬للإعلام‭ ‬السياحي في دورته الدورة الثالثة عشر.

وأعلنت «نور الدين» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حصولها على الجائزة حيث كتبت: «الله كريم وجميل.. «المركز العربى للإعلام السياحى» اختارني أفضل صانع محتوى سياحى عن مصر على السوشيال ميديا.. الحمد لله وشكرا ليكم».

إقامة الفعاليات افتراضيا

وجاء اسم بسنت نور الدين ضمن‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائزه‭ ‬‬لعام 2021، حيث ‬أعلن‭ ‬المركز‭ ‬العربي‭ ‬للإعلام‭ ‬السياحي‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائزه‭ ‬ضمن ال‬فعاليات‭ ‬التي أقيمت بشكل افتراضي، بسبب إجراءات الحظر والظروف الراهنة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأقيم ‬الملتقى‭ ‬العربي‭ ‬‬‬للإعلام‭ ‬السياحي في دورته الـ13 عبر خاصية «الفيديو كونفرنس» بحضور‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬والدكتور‭ ‬طالب‭ ‬الرفاعي‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬الأسبق‭ ‬ونايف‭ ‬الفايز‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬الأردني‭ ‬والدكتور‭ ‬هشام‭ ‬زعزوع‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬المصري‭ ‬الأسبق،‭ ‬وأفاديس‭ ‬كيدانيان‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬اللبناني‭ ‬وممثلي‭ ‬وزارات‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وليبيا‭ ‬والجزائر‭ ‬والإمارات‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬والسودان‭ ‬وتونس‭.‬

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وتناول الملتقى خلال دورته الـ 13 المسئولية التي تقع على عاتقه أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا، ودورة في الإسراع بعملية التعافي ومحاولة تغلب السياحة العربية على تداعيات كورونا والقضايا المطروحة لتسريع التعافي ونمو السياحة في الدول العربية.

من هي بسنت نور الدين؟

يذكر أن بسنت نور الدين هي مرشدة سياحية مصرية بدأت مسيرتها في بث المحتوى السياحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب في عام 2017 بجولات سياحية مصورة بالفيديو، بلغ عددها 3 فيديوهات، استطاعت من خلالها تحقيق 2 مليون مشاهدة في أقل من شهر.