دعاء المولود الجديد أنثى أو ذكر.. «من السنة النبوية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعاء المولود الجديد أنثى أو ذكر، من الأمور الأكثر بحثا على موقع جوجل، حيث لم يرد بصيغة بعينها عن الرسول، صلّى الله عليه وسلم، حيث أن قدوم مولود جديد يعد من المناسبات الهامة، ويستعد لبعض لاستقبالها بالتهاني من الأهل والأصدقاء.

دعاء المولود أنثى

ومن الأمور المستحبة ذكر دعاء المولود أنثى، حيث ذكر الإمام النووي في كتابه «أذكار النووي»: يستحبّ أن يهنّأ بما جاء عن الحسن البصري رحمه الله، أنّه علّم إنسانًا التهنئة فقال: قل:« بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشدّه، ورزقت برّه». ويُستحبّ أن يردّ على المهنّئ فيقول: «بارك الله لك، وبارك عليك، أو جزاك الله خيرًا ورزقك مثله، أو أجزل ثوابك، ونحو هذا».

اللهم إني أسألك لها قوّة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذّهن.

اللهمّ يا معلم موسى وآدم علمها، ويا مفهم سليمان فهمها، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتها الحكمة وفصل الخطاب.

دعاء ختم القران الكريم.. اللهم أجعله شفيعًا لنا يوم القيامة

اللهم اجعلها هادية غير مضلة، اللهم اجعلها أوفر عبادك حظًا في الدّنيا والآخرة اللهم حَبب إليها الإيمان وزيّنه في قلبها، وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان، واجعلها من الرّاشدين.

اللهم علِق قلبها بالمساجد وبطاعتك، واجعلها من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.

ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا اللهم اغفر ذنوبهم، اللهمّ وطهر قلبها، اللهم حصِن فروجها اللهم حسَن أخلاقها، واملأ قلبها نورًا وحكمة، وأهلها لقبول كلّ نعمة، وأصلح بها الأمّة اللهم واجعلها حافظة لكتابك، وداعية في سبيلك، ومجاهدة في سبيلك، ومبلِّغة عن رسولك صلى الله عليه وسلم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبها، وشفاء صدورها، ونور أبصارها، اللهمّ افتح عليها فتوح العارفين.

دعاء المولود الجديد أنثى أو ذكر

وفي ذات السياق، رد على نبينا الكريم العديد من الأدعية الكثيرة التي يجب أن يقولها الآباء عندما يرزقهم الله بالمولود الذكر والانثى ومنها:

«أعوذ بكلمات الله التامات، والتي لا يجاوزهن برًا ولا فاجرًا، ومن شر ما خلق وبرأ و ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر مايخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخيرًا يا رحمن».

«اللهم إني أسألك من كل قدر وافق إرادة حاسد. اللهم إني أسالك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن اللهم فرح به نبيك المختار، وأهديه لما تعبد يا غفار اللهم أجعله أوفر حظًا في الدنيا و في الأخرة اللهم أجعله من حراس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين وألطف به يا كريم».

«اللهم أجعله من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».