«كان بيعيط».. هالة صدقي ترد على طليقها بعد طلبها لبيت الطاعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة هالة صدقي، إن خلافها مع طليقها أصبح موضوعا كوميديا بعدما قام بطلبها لبيت الطاعة مؤخرًا، ممازحة: «وأنا موافقة على الطاعة مش معترضة، عشان أنا أصلا مقيمة بشقة الزوجية، اللي اتجوزت وخلفت فيها، وهو اللي سابها وسافر»، موضحة أنه بعيدًا عن تلك المشكلة، فهناك قوانين تهين المرأة، كاشفة أنه بالتأكيد هناك الملايين من السيدات تعاني من نفس الوضع والمشكلة الخاصة بها مع طليقها، مؤكدة أن جميع القوانين التي تتحدث عنها في صف الرجل وتهين المرأة وتتسبب في جرحها بشكل أو بآخر.

يبحث عن الشهرة

وأضافت «صدقي»، خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أنها ترجح قيام طليقها بطلبها إلى بيت الطاعة، ومن الممكن أن يكون يبحث عن الشهرة ويريد أن يسلط الأضواء عليه، أو أنه مر بظروف نفسية صعبة جعلته يقدم على هذا الفعل.

وتابعت الفنانة: «من شهر واحد بس، الراجل نزل فيديو بيقول أنا طلقتها على الهوا، وحاجات زي كدا»، مؤكدة أنه في نفس الوقت أرسل إليها رسائل يبكي فيها ويعتذر عن كل ما حدث، مواصلة: «لكن عيب أني أطلعها».

إهدار لمجهود القضاة

وأشارت إلى أن إقدام طليقها على هذا الفعل، ليس إلا إهدار لمجهود القضاة، موضحة أن طليقها قام من قبل برفع 7 دعاوي قضائية بحقها، ولم يكسب أي من تلك القضايا، وأنه يلجأ إلى تلك الأمور كوسيلة ضغط عليها حتى تعود له من جديد، مشددة أن هذا لن يحدث بكل تأكيد.

وأكملت: «ومش بس كدا ده استعمل ولادي واسمي كفنانة في الضغط عليا عشان أرجع»، مؤكدة أن كل هذا لن يثنيها عن قرارها، متابعة: «والحقيقة أنا موافقة على الطاعة مش معترضة، بس هو فين أصلا شقة الطاعة، منا أصلا قاعدة في شقة الزوجية أنا وولادي، وهو اللي سابنا وسافر، منا أصلا قاعدة طايعة في بيتي».

ولفتت «صدقي»، إلى أن العنوان الذي أرفقه بدعوى طلب الطاعة، عنوان منزل والداه وليس عنوان شقة الزوجية الخاصة بهما.