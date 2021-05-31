دعاء الحر الشديد.. ردده خلال موجة الطقس المرتفعة ويعتق من النار

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تشهد مصر موجة من ارتفاع درجات الحرارة في الآونة الأخيرة، ما يستدعي البعض للبحث عن دعاء الحر الشديد على موقع جوجل، لترديده في تلك الموجة الصعبة، كما أنه يعتق الرقاب من نار جهنم، وبحسب مصادر في هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تبدأ الموجة في الانكسار غدا.

دعاء الحر الشديد

دعاء الحر الشديد يجب ترديده كثيرا في الأيام التي تشهد درجة حرارة مرتفعة، كما أنه يمكن أن يعتق من نار جهنم، وفيما يلي دعاء الحر الشديد بحسب ما جاء في السيرة النبوية.

ومن أشهر أدعية الحر الشديد التالي: «اللهم أجرني من حر جهنم، لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك، وإني أشهدك أني قد أجرته».

ودعاء الحر الشديد يقول أيضًا، «عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانَ يومٌ حارٌّ ألقى اللهُ تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهل الأرضِ فإذا قال العبدُ فقالَ الرَّجلُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ حرَّ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من حرِّ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني منك وإنِّي اشهدِك أنِّي قد أجرتُه».

ومن بين أدعية دعاء الحر الشديد: «فإذا كانَ يومٌ شديدُ البردِ ألقى الله تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماء والأرض، فإذا قالَ العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ بردَ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من زمهريرِ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّم، إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرِك وإنِّي أشهدُك أنِّي قد أجرتُه، فقالوا وما زمهريرُ جَهنَّمَ، قالَ بيتٌ يلقى فيهِ الكافرُ فيتميَّزُ من شدَّةِ بردِها بعضُه من بعضٍ»، يفضل قوله في أيام الحر الشديد.

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فضل الصيام في الحر الشديد

وتصادف الموجة الحارة من صيام الـ6 البيض، فيصبح دعاء الحر الشديد مستجاب مع الصيام، وكانت علقت دار الإفتاء المصرية على فضل تزامن الصيام مع الحر الشديد: «ما كان أكثر فعلًا، كان أكثر فضلًا، وعليه فإن الصيام في الأيام التي يشق فيها الصيام والإنسان يجاهد نفسه فيصوم ويتمم الصوم، يكون الأجر فيها أكبر من الأيام التي يكون فيها النهار أقصر أو تكون المشقة المرتبطة فيها بالصيام أقل».