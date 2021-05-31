دعاء المريض لنفسه.. حصن نفسك من الفطر الأسود والأصفر وكورونا

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

دعاء المريض لنفسه أمر واجب، إذ يكون الإنسان حينها أكثر ضعفا وقربا من الله، لذا في الأمراض المزمنة والصعبة يفضل أن يردد الشخص الدعاء باستمرار، حيث أن دعاء المريض لنفسه مستجاب، خاصة مع حالة الرعب المنتشرة من أنواع الفطر المختلفة والتي تأتي للمرضى بسبب تردي الأوضاع الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

دعاء المريض لنفسه

من أكثر الأمور المستحبة هو دعاء المريض لنفسه في وقت المرض، حيث يحصن المسلم نفسه من الأمراض الخطيرة وتفشيها، حيث تعد الأمراض ابتلاء من الله للشخص، لذا يجب الدعاء، ودعاء المريض لنفسه متنوعة وهي كالتالي:

عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء بنت أبي بكر الصدّيق: «ضعي يدك اليمنى على ما يؤذيكِ، وقولي بسم الله اللهم داوني بدوائك، واشفني بشفائك، وأغنني بفضلك عمّن سواك واحدر عنى أذاك».

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه، مرضت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يعودني، فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد من شر ما تجد»، ثمّ قال: «عوذ بها فما تعوذت بمثلها».

اللهمّ إنّي نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيني.

أعوذُ بِكلماتِ اللَّهِ التَّامَّة من غضبِه وعقابِه وشرِّ عبادِه ومن همزاتِ الشَّياطينِ وأن يحضرونِ، بسمِ اللهِ أرقي نفسي من كلِّ شيٍء يُؤذيني من شرِّ كل نفسٍ أو عينِ حاسدٍ اللهُ يشفيني بسمِ اللهِ أَرْقِيني.

أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ العظيمِ أنْ يَشفيَني.

دعاء لزوجي: احفظ لي روحا أحببتها

اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمنّ علي بالشفاء العاجل، وألّا تدع في جرحاً إلّا داويته ولا ألماً إلا سكنته ولا مرضاً إلا شفيته وألبسني ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجلاً.

اللهم اشفنى شفاء ليس بعده سقماً أبداً، خذ بيدي واحرسني بعينك التي لا تنام واحفظني بعزك الذي لا يضام، وارحمه بقدرتك، يا كاشف الهم ومفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين.

دعاء المريض لنفسه مؤكد

دعاء المريض لنفسه مجرب: اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتمدّني بالصحّة والعافية.

أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامّة.

إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير.

الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيني، أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيني، أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيني، أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيني، أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيني

اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً.

أذهب الباس رب الناس أشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

دعاء الشفاء للمريض.. 16 كلمة عن النبي محمد: رددها لمن تريد

دعاء المريض لنفسه مجرب ومستجاب

اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم فى أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

اللهمّ اشفني شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيدي، اللهمّ احرسني بعينك الّتي لا تنام، واكفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بعزّك الّذي لا يضام، واكلأني في الليل وفي النّهار، وارحمني بقدرتك عليه، أنت ثقتي ورجائي يا كاشف الهم، يا مفرّج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرّين.

بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

دعاء شفاء المريض، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل «بسم الله- ثلاثاً، وقل سبع مرات، أعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، لا بأس طهورٌ إن شاء الله، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين، اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق».