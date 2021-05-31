7 فوائد تعود على جسمك من تناول البصل باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي:

البصل غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تحسين صحتك من الرأس إلى القدمين، بالإضافة إلى أنه غذاء رائع في فعل المعجزات إذا تم تناوله يوميًا، وفق ما ذكر موقع "bright Side".

1- يحسن كثافة عظامك:

وجدت العديد من الدراسات أن تناول البصل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على كثافة العظام لديك، بالإضافة إلى أن تناول يوميًا لمدة شهر يزيد من كثافة عظامك بنسبة 5٪ مقارنة بمن لا يفعلون ذلك.

2- يقلل من مستويات الكوليسترول ويحافظ على صحة قلبك:

يحتوي البصل على نسبة عالية من الخصائص المضادة للالتهابات، ويقلل من الكوليسترول السيئ الموجود في الجسم، ويقي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبالتالي يحافظ على صحة قلبك.

3- يجعل عملية الهضم سلسة:

البصل مليء بالألياف التي تسرع الهضم السليم في جسمك، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز أيضًا إنتاج "البكتيريا الجيدة" في أمعائك، ما يجعل عملية الهضم أسهل على جسمك.

4- يقلل من تلف الخلايا ويعزز مضادات الأكسدة:

البصل موطن لـ25 نوعًا مختلفًا من مضادات الأكسدة المفيدة لأجسامنا، ولا تبعدنا مضادات الأكسدة عن بعض الأمراض فحسب، بل تمنع أيضًا تلف الخلايا.

5- تحسين بصرك وصحة فمك:

يقتل البصل البكتيريا السيئة الموجودة في فمك ويحسن نظافة فمك. يمكن لخصائصه المضادة للميكروبات أن تقوي أسنانك أيضًا، كما أنه يحتوي على مادة "كيرسيتين"، وهي مادة تحارب إعتام عدسة العين وتحافظ على عينيك آمنة.

6- الحصول على النوم جيد ليلاً:

تشير الأبحاث التي أجرتها جامعة كولورادو إلى أن تناول البصل قد يحسن نوعية نومك، وذلك لأنه يحتوي على الألياف الغذائية التي تعزز صحة الأمعاء وتقلل أيضًا من الإجهاد.

7- محاربة الشيخوخة وتحسين بشرتك:

غني بفيتامينات A وC وE، وبالتالي يمكن أن يساعدك البصل في الحصول على بشرة متألقة ومثالية، كما أن يقلل من حب الشباب.