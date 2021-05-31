8 طرق تخلصك من حروق اللسان بعد تناول الطعام الساخن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يتعرض لسان الإنسان للحرق عند تناول طعام أو شراب ساخن فجأة، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور حروق وبثور على اللسان.

وهناك العديد من الطرق التي تساعد على الشفاء من حرق اللسان بعد تناول الأطعمة الساخنة، كما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- اشطف لسانك بمحلول مالح:

يمكنك أيضًا تحريك المحلول في فمك برفق قبل بصقه، وذلك لأن شطف الماء المالح له تأثير مطهر.

2- اغمس لسانك في الحليب:

يساعد الحليب على تخفيف الألم بسرعة، لذا اغمس اللسان في الحليب البارد وانتظر بعض الوقت حتى تشعر بالتحسن، ويمكنك تكرار هذا الإجراء بمجرد أن تشعر بالألم في فمك مرة أخرى.

3- ضع العسل على المنطقة المحترقة ولا تبتلعها لبعض الوقت:

خذ ملعقة من العسل وقم بتغطية لسانك المتورم بطبقة سميكة منه، واتركها لأكبر قدر من الوقت، للسماح لها بالتأثير الكامل.

4- ضع علكة النعناع على المنطقة المحترقة:

فقط ضع قطعة من علكة النعناع على المنطقة المصابة ولا تمضغها، وتأكد من عدم تركه هناك لفترة طويلة، خاصة إذا كنت شديد الحساسية تجاه منتجات النعناع بشكل عام.

5- عصير من نبات الصبار:

الصبار معالج طبيعي موصى به لعلاج جروح الحروق من الدرجة الأولى والثانية، ويمكن أن يقلل بشكل كبير من وقت التئام الحروق ويمنحك بعض الراحة بعد وضعه، فقط اعصر عصير الصبار وضعه على لسانك واتركه يجلس.

6- لعق بعض الشوكولاتة أو السكر:

ضع حبيبات السكر على لسانك واضغط عليه، ويمكنك أيضًا استخدام أي منتج يحتوي على السكر مثل المصاصة أو الشوكولاتة.

7- رش القليل من الثلج، لكن لا تلعق مكعب ثلج:

وضع شيء بارد هو أول ما يتبادر إلى الذهن عند الإصابة بحروق اللسان، لكن لا تلعق مكعب ثلج أبدًا، فقد يزيد الأمر سوءًا على أسنانك، ويمكنك نثر القليل من الثلج على سطح لسانك بدلًا من ذلك، مع التأكد من أنه يغطي المنطقة المصابة.

8- اغمس لسانك في كوب من الزبادي:

ويساعد غمس لسانك في الزبادي على تجنب العدوى بعد الإصابة بالحرق، ويمكن الحصول على تأثير مهدئ إضافي من الزبادي البارد.