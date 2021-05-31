نتائج مذهلة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البطاطا يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

البطاطا المشوية أو المسلوقة من الوجبات الخفيفة التي يحب الكثير تناولها خاصةً في فصل الشتاء فهي تمد الجسم بالدفء والطاقة.

كما أنها تعزز المناعة وتحافظ على صحة الجسم من الأمراض، لأنها مصدر غني للعديد من الفيتامينات، فماذا يحدث عند تناولها يومياً؟ هذا ما سنعرضه وفقاً لموقع "health".

- تغذي الجسم:

توفر ثمرة متوسط منها على: 180 سعرا حراريا، و41.4 جرام من الكربوهيدرات، و4 جرامات من البروتين، و0.3 من الدهون، و6.6 جرام من الألياف، و769% من فيتامين أ.

كما تحتوي على 65٪ فيتامين "ج"، و50٪ من المنجنيز، و6: 29٪ من فيتامين ب، و27٪ من البوتاسيوم، و18٪ من حمض البانتوثنيك، و16% من النحاس و15% من النياسين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البطاطا الحلوة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من الجذور الحرة وهي جزيئات غير مستقرة يمكنها إتلاف الحمض النووي في المعدة وتحفيز الالتهاب.

وتم ربط ضرر الجذور الحرة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والشيخوخة، لذلك فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مفيد للصحة.

- تعزز صحة الأمعاء:

الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في البطاطا مفيدة لصحة الأمعاء، حيث تحتوي البطاطا على نوعين من الألياف الأولى قابلة للذوبان، والثانية غير قابلة.

وإذا لم يستطع جسمك هضم أي من النوعين، تبقى الألياف داخل الجهاز الهضمي وتوفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية للأمعاء.

ويمكن أيضًا تخمير بعض الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان بواسطة البكتيريا الموجودة في القولون، ما ينتج عنه مركبات تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تغذي خلايا بطانة الأمعاء وتحافظ عليها صحية وقوية.

وترتبط الكميات الأكبر من هذه الأنواع من البكتيريا داخل الأمعاء بصحة أفضل للأمعاء وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) والإسهال المعدي

- لديها خصائص مكافحة السرطان:

تحتوي البطاطا العديد من مضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في الحماية من أنواع معينة من السرطانات.

تم العثور على الأنثوسيانين وهي مجموعة من مضادات الأكسدة الموجودة في البطاطا تبطئ نمو أنواع معينة من الخلايا السرطانية بما في ذلك المثانة والقولون والمعدة والثدي.

- تعزيز الرؤية:

تتميز البطاطا بأنها غنية بالبيتا كاروتين، مضادات الأكسدة المسؤولة عن اللون البرتقالي المشرق للخضروات.

يتم تحويل بيتا كاروتين في الجسم إلى فيتامين أ، ويستخدم لتكوين مستقبلات للكشف عن الضوء داخل عينيك.

- تحسن وظائف المخ:

لقد وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الأنثوسيانين الموجود في البطاطا يمكن أن يحمي الدماغ عن طريق الحد من الالتهاب ومنع أضرار الجذور الحرة.

وثبت أن المكمل بمستخلص البطاطا الحلوة الغني بالأنثوسيانين يحسن التعلم والذاكرة لدى الفئران، ربما بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.

ولم يتم إجراء أي دراسات لاختبار هذه التأثيرات على البشر، ولكن بشكل عام، ترتبط النظم الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات ومضادات الأكسدة بانخفاض خطر الإصابة بالتدهور العقلي والخرف بنسبة 13٪.

- تدعم جهاز المناعة:

تعد البطاطا واحدة من أغنى المصادر الطبيعية للبيتا كاروتين، وهو مركب نباتي يتم تحويله إلى فيتامين أ في الجسم.

وفيتامين أ ضروري لنظام المناعة الصحي، وقد تم ربط مستويات الدم المنخفضة بانخفاض المناعة.

كما أنه ضروري للحفاظ على صحة الأغشية المخاطية، وخاصة في بطانة الأمعاء، والقناة الهضمية هي المكان الذي يتعرض فيه جسمك للعديد من مسببات الأمراض المحتملة المسببة للأمراض، لذلك فإن الأمعاء السليمة هي جزء مهم من نظام المناعة الصحي.

وأظهرت الدراسات أن نقص فيتامين أ يزيد من التهاب الأمعاء ويقلل من قدرة جهاز المناعة لديك على الاستجابة بشكل صحيح للتهديدات المحتملة.