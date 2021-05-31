8 علامات تحذيرية تشير إلى ضعف صحة أمعائك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الأمعاء تلعب دورا مهما في عملية الهضم، فضلا عن تحقيق العديد من الأدوار المهمة في أجسامنا، وتساهم أيضا في الحماية من البكتيريا الخطرة، وتنظيم عملية التمثيل الغذائي وإدارة مستويات الهرمونات والتخلص من السموم.

ولكن هناك علامات تحذيرية تشير إلى أن لديك ضعف في صحة الأمعاء يجب الانتباه إليها، وفق ما ذكر موقع "eatthis"، وهي كالتالي:

1- انزعاج مزمن:

إن الانزعاج المزمن في الجهاز الهضمي، مثل آلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال والإمساك وحرقة المعدة والغثيان، غالبا ما تكون مؤشرات على ضعف صحة الأمعاء.

2- مشاكل في النوم:

إذا كنت لا تحصل على نوم جيد ليلا، أو تستيقظ وأنت تشعر بعدم الانتعاش، أو تعاني من الاستيقاظ ليلا، فقد يشير ذلك إلى مشاكل في القناة الهضمية.

ويمكن تحسين ذلك من خلال تناول المزيد من الألياف في نظامك الغذائي ، واستهلاك المزيد من المواد الغذائية التي تحتوي على البروبيوتيك، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب الأطعمة الدهنية أو السكرية.

3- مزيج من الإسهال المزمن والتعب والصداع:

قد يكون هذا علامة على "تسرب الأمعاء"، ما يشير إلى بطانة الأمعاء غير الصحية، حيث توجد فجوات بين الخلايا تسمح للطعام المهضوم جزئيا والسموم بالتغلغل في الأنسجة الموجودة تحتها.

وتلعب هذه النفاذية المعوية المتزايدة دورا في أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومرض كرون ومتلازمة القولون العصبي.

4- لديك غاز مؤلم متكرر:

قد يكون الغاز المستمر علامة على اضطراب الجهاز الهضمي الوظيفي، مثل الارتجاع المعدي المريئي أو القولون العصبي، ومن الأفضل استشارة الطبيب ومعالجته من قبل طبيب الجهاز الهضمي وأخصائي التغذية.

5- تعاني من مرض متكرر أو عدوى:

يلعب ميكروبيوم الأمعاء دورا في تعزيز مناعتك، وقد تكون الاستجابة المناعية الضعيفة علامة على وجود أمعاء غير صحية، وأظهرت دراسة أن أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من بكتيريا الأمعاء أظهروا استجابة مناعية أقل للقاح الإنفلونزا مقارنة بمجموعة كانت بها بكتيريا أمعاء طبيعية.

6- تعاني من الإمساك:

قد يكون نظامك الغذائي منخفضا في الألياف، ما قد يؤدي إلى ضعف صحة الأمعاء والإصابة بالإمساك والانتفاخ.

ولتحسين ذلك من الأفضل زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة والبقوليات، إلى جانب تناول المزيد من الماء.

7- الانتفاخ والإصابة بالغازات بعد تناول أطعمة معينة:

قد تكون هذه علامة على ضعف صحة الأمعاء، لذا من الأفضل استشارة الطبيب المتخصص لتلقي العلاج المناسب.

8- تعب وبطء غير مبرر:

إن القناة الهضمية على اتصال مستمر مع دماغنا، ويلعب الميكروبيوم دورا حيويا في صحتك العقلية، لذا فإن التعب والبطء غير المبرر علامة تشير إلى ضعف صحة الأمعاء، لا يجب تجاهلها.