منة عرفة: تعرفت على خطيبي منذ عامين ونصف (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الفنانة الشابة منة عرفة نبأ خطبتها في فيديو «لايف» بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقالت إنه تم بأحد لافنادق الكبرة بالغردقة، كما ظهرت مرتدية خاتم من الألماس، لافتة إلى أنها ستنشر «مقطع مصور» من الخطوبة غدًا، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتابعت «عرفة»: «خلصت شغلي والخطوبة عشان التحضيرات ومحمود وكدة، ولما لقيت الفرصة كويسة إني آخد إجازة واطلع الغردقة، بقالي يومين، عشان خطوبتني، ودلوقتي أنا فاضية قلت أفتح لايف واسلم عليكوا وأشكركوا على التهنئة بالخطوبة».

تفاصيل تعرف منة عرفة على خطيبها

وروت «منة» تفاصيل تعرفها على خطيبها، قائلة: «جالي فيلم أمثل فيه اسمه 3 ستات هو فيلم رعب، من حوالي سنتين ونص ومضينا ودخلنا نصور، كنا بنقف ونشتغل وكدة وفي خلال الفيلم ده، أنا ومحمود خطيبي اتعرفنا على بعض، هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بينا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط».

يذكر أن منة عرفة كانت على علاقة بالطبيب اليوتيوبر علي غزلان، إلا أنهما انفصلا منذ عام تقريبا، ويبدو أنه بعد الانفصال قررت منة عرفة الارتباط بخطيبها الحالي محمود.

مش عايزين تريند

وأكملت منة في الفيديو: «وليه مأعلنتش ومنزلتش الصور على طول، لان احنا كنا متفقين إن الخبر يتعرف الأول، والفيلم ينزل الأول وبعدين نتخطب، عشان محدش يقول إننا بنعمل ترويج للفيلم أو شهرة، مش عايزين تريند، ومش بشارك حياتي الشخصية على السوشيال ميديا، إلا لو أنا في حاجة تستعدي ولازم أعمل ستوريز مثلا لو مسافرة وفرحانة بالحاجات اللي حواليا بس ف الطبيعي مش بقعد أصور، ولما بقرر أنزل حاجة بنزلها لجمهوري، مش لحاجة تانية خالص».

وكشفت الفنانة الشابة منة عرفة، عن أنها أغلقت التعليقات، لأنها تريد أن تسعد بخطبتها فقط، ولا تريد أي تعلقات سلبية.