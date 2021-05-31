نور عمرو دياب ودينا الشربيني «رايح جاي» على إنستجرام: «وحشتيني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كعادتها نور عمرو دياب تفصل بين علاقتها وعلاقات والدها الشخصية، إذ تربطها علاقة قوية مع أخواتها غير الأشقاء، كما تقربت من الفنانة دينا الشربيني في وقت ارتباط والدها الفنان عمرو دياب بها، ولكنها رفضت البعد عنها بعدما انفصالها عن الهضبة، إذ ظلت تتابعها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتكتب لها تعليقات مختلفة تؤكد مدى حبها.

نور عمرو دياب تتفاعل مع دينا الشربيني

وكانت نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهر معها في الصورة الفنانة مايا دياب، وحمدي بدر، وكتبت في تعليقها على الصورة التي أخذت في لبنان: «القديم ذهب»، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات.

وكان من بين التعليقات على الصورة ما كتبته ابنة الهضبة، نور عمرو دياب، حيث كتبت في تعليقها، «وحشتيني»، ما يشير إلى أنها مستمرة في عدم رؤيتها لها واستمرار انفصال الثنائي، وتفاعل مع التعليق عدد كبير من جمهور الفنانة دينا الشربيني، مشيدين بالعلاقة الطيبة بين الثنائي.

ومن بين التعليقات على الصورة: «ليكي حق تحبيها كده كده دينا تتحب»، وقال آخر في تعليق، «انتي قمر ودينا قمر يارب خليكم دايما لبعض».

وقال آخر، «مترجعيهم لبعض وتكسبي فينا ثواب كلنا انشلا يسترك».

نور عمرو دياب تدعم جانا

ومن الجدير بالذكر إنه دعمت نور عمرو دياب أختها جانا عمرو دياب بعد إعلانها مرضها، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عقب كشف الأخيرة، عن أزمتها مع مدرستها في العاصمة البريطانية لندن، بعد أن طردت منها بسبب معاناتها من مرض فرط الحركة.

وأعادت «نور» نشر ما دونته شقيقتها، وكشفت خلاله عن أزمتها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، ووجهت إليها تعليقا بالإنجليزية قالت خلاله: «أحبك».